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Хто з пенсіонерів після 65 років має право на доплати

17 грудня 2024 06:10
Ксенія Симонова - Редактор
Пенсії в Україні — хто з українців віком 65+ отримає доплату
Гаманець з грішми. Фото: УНІАН
Ксенія Симонова - Редактор

У 2025 році держава гарантує надання надбавок до пенсійних виплат громадян. Кошти доплачуватимуть щомісячно деяким пенсіонерам, які досягли 65-річного віку.

Про це повідомляє 24 Канал.

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Хто з українців віком 65+ отримає доплати

У 2024 році пенсію за віком призначають у разі досягнення чоловіками і жінками віку 60 років за наявності щонайменше 31 року страхового стажу. Якщо такого обсягу стажу не вистачає, то можуть вийти на пенсію за віком дещо пізніше — в 63 чи 65 років.

Законодавство передбачає: якщо розмір пенсії громадянина, який досяг 65 років, нижчий за 40% від рівня мінімальної зарплати, то автоматично має бути нарахована доплата до цього мінімуму. Цьогоріч рівень "мінімалки" становить 8 тис. гривень.

Відповідне правило буде діяти і 2025 року, а розмір мінімальної зарплати залишиться незмінним, адже її не планують переглядати.

Таким чином, українцям, які підпадають під такі вимоги, не потрібно спеціально звертатися до Пенсійного фонду за нарахуванням виплат.

Інші доплати до пенсій

Наступного року очікується збереження вікових доплат. Додаткові кошти нарахують тим особам похилого віку, які досягнуть 70-річного віку і вище. А саме:

  • для осіб віком 70 — 74 роки — 300 гривень;
  • для осіб віком 75 — 79 років — 456 гривень;
  • для осіб віком від 80 років — 570 гривень.

Вікові доплати до пенсій також буде нараховано в автоматичному режимі.

Раніше ми розповідали, чи будуть переглядати розмір максимальної пенсії у 2025 році. Відомо, що прожитковий мінімум залишаться незмінним. 

Також писали, що законодавство надає право громадянам на пенсійні виплати відповідно до вимог. Однак є цілий список випадків, коли виплату пенсій можуть припинити на законних підставах.

виплати пенсії ПФУ гроші соцвиплати

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