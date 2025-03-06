Пенсии в Украине — какие требования к стажу и зарплате для выплаты в 10 тыс. грн

Женщина и мужчина за компьютером. Фото: Freepik

Украинцы в определенной степени сами могут корректировать размер своей будущей пенсионной выплаты на заслуженном отдыхе, а для этого необходимо знать, по какому принципу начисляется пенсия, какие требования к страховому стажу и заработной плате. В частности, можно узнать, как получить пенсию от 10 тыс. грн.

Соответствующие правила прописаны в законе №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Формула расчета пенсии по возрасту

Украинская пенсионная система функционирует по принципу индивидуального начисления пенсий, что зависит от ключевых факторов: размера заработной платы и страхового стажа. Также учитывают среднюю зарплату в стране, используя средний показатель за три года, предшествующих году выхода на заслуженный отдых.

Поэтому, зная правила и формулу расчета пенсии по возрасту, можно узнать, сколько необходимо иметь стажа и официальной заработной платы, чтобы получать пенсию в 10 тыс. грн.

Формула расчета пенсии = СЗП x ИКЗ x КС, где показатели:

СЗП — средняя зарплата в стране;

ИКЗ — индивидуальный коэффициент зарплаты;

КС — коэффициент стажа (один год равен 1%).

Какие требования к стажу и зарплате для пенсии в 10 тыс. грн

Для получения пенсии в 10 тыс. грн необходимо иметь высокий официальный доход (фактически в два раза больше среднего) и стаж не менее 33-35 лет.



Пример расчета пенсии в 10 тыс. грн:

1. Средняя зарплата в стране: условно — 15 тыс. грн.

2. Индивидуальный коэффициент зарплаты: если официальный доход был вдвое больше уровня средней зарплаты (коэффициент 2).

3. Коэффициент стажа (КС): 15 тыс. грн ×2 x КС (КС = 0,33) = 10 тыс. грн.

Ранее мы писали, что в этом году в Украине не было изменений относительно размера добровольного минимального взноса для стажа. Украинцы должны вносить минимум по 1,76 тыс. грн.

Также сообщалось, что сократится количество тех, кто получает чернобыльские пенсии. Власти планируют начать расследования относительно фиктивного назначения доплат.