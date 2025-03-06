Пенсії в Україні — які вимоги до стажу та зарплатні для виплати у 10 тис. грн

Жінка та чоловік за комп'ютером. Фото: Freepik

Українці певною мірою самі можуть коригувати розмір своєї майбутньої пенсійної виплати на заслуженому відпочинку, а для цього необхідно знати, за яким принципом нараховується пенсія, які вимоги до страхового стажу та заробітної плати. Зокрема, можна дізнатись, як отримати пенсію від 10 тис. грн.

Відповідні правила прописані у законі №1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

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Формула розрахунку пенсії за віком

Українська пенсійна система функціонує за принципом індивідуального нарахування пенсій, що залежить від ключових чинників: розміру заробітної плати та страхового стажу. Також зважають на середню зарплату в країні, використовуючи середній показник за три роки, що передують року виходу на заслужений відпочинок.

Тому, знаючи правила та формулу розрахунку пенсії за віком, можна дізнатись, скільки необхідно мати стажу та офіційної заробітної плати, щоб отримувати пенсію у 10 тис. грн.

Формула розрахунку пенсії = СЗП x ІКЗ x КС, де показники:

СЗП — середня зарплата в країні;

ІКЗ — індивідуальний коефіцієнт зарплати;

КС — коефіцієнт стажу (один рік дорівнює 1%).

Які вимоги до стажу та зарплати для пенсії у 10 тис. грн

Для отримання пенсії у 10 тис. грн необхідно мати високий офіційний дохід (фактично удвічі більший за середній) і стаж у щонайменше 33–35 років.



Приклад розрахунку пенсії у 10 тис. грн:

1. Середня зарплатня в країні: умовно — 15 тис. грн.

2. Індивідуальний коефіцієнт зарплати: якщо офіційний дохід був удвічі більший за рівень середньої зарплати (коефіцієнт 2).

3. Коефіцієнт стажу (КС): 15 тис. грн ×2 x КС (КС = 0,33) = 10 тис. грн.

Раніше ми писали, що цьогоріч в Україні не було змін щодо розміру добровільного мінімального внеску для стажу. Українці мають вносити щонайменше по 1,76 тис. грн.

Також повідомлялося, що скоротиться кількість тих, хто отримує чорнобильські пенсії. Влада планує почати розслідування щодо фіктивного призначення доплат.