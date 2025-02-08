Пенсії у 2025 році — кому з українців скасують доплати у 2 тис. гривень

Жінка похилого віку. Фото: УНІАН

У 2025 році уряд планує викорінити шахрайство з отриманням підвищених пенсій, що передбачені для постраждалих та ліквідаторів Чорнобильської аварії, мешканців такої зони. На таких осіб чекають ретельні перевірки, після чого виплати отримають тільки ті, хто є насправді цього потребує.

Про це заявили у Міністерстві соціальної політики, розповідаючи про плани на поточний рік.

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Проблеми з виплатами для постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС

Як пояснили у відомстві, після аварії на Чорнобильській АЕС громадянам, які проживали у зоні відчуження та не були відселені, почали надавати доплати до пенсій. Проте згодом такою допомогою вирішили скористатися тисячі людей, які не мали на неї права. Серед популярних способів отримати виплати:

фіктивна реєстрація в непридатних для життя оселях, щоб мати статус постраждалих;

отримання права на виплати через суди, а розмір виплат міг досягати кількох мінімальних зарплат;

надання "послуг під ключ" від організаторів схем, що забезпечували фіктивну реєстрацію та різні документи.

У Мінсоцполітики вже зробили кілька важливих кроків для зупинення шахрайства. А саме:

з боку правоохоронців: за дорученням уряду почнуться активні розслідування протиправних схем (шахраїв почнуть притягувати до відповідальності);

з боку суддів: у випадках виявлення причетності суддів до ухвалення рішень на користь шахраїв, вони теж підуть під суд.

Що планують змінити у виплатах чорнобильцям

У відомстві зазначили, що цьогоріч почнуться розслідування схем із фіктивними доплатами, очікується притягнення винних до відповідальності, переглянуть саму систему доплат для "чорнобильців".

Як пояснюють у Мінсоцполітики, метою відповідних змін є прагнення уряду:

припинити махінації з виплатами для постраждалих від наслідків катастрофи;

забезпечити справедливість для чорнобильців;

покращити соціальну підтримку для людей, які дійсно цього потребують.

Так, уряд розробив кілька ініціатив для покращення підтримки реальних постраждалих від аварії на ЧАЕС:

підвищать гаранті для ліквідаторів, зокрема, тим, хто не має інвалідності;

збережуть доплати для жителів чорнобильської зони. А саме тим, хто проживав у зоні з 1986 по 1993 рік і не був відселений, доплати надаватимуть залежно від прожиткового мінімуму;

у 2025 році ухвалять зміни до закону про соцгарантії для постраждалих від катастрофи на ЧАЕС, щоб запобігти шахрайству та зробити допомогу більш адресною.

Раніше ми повідомляли, як зміниться механізм виплати пенсій. Згідно з очікуваннями уряду, Пенсійний фонд автоматично буде отримувати дані з Реєстру ветеранів війни та протягом двох тижнів нараховуватиме пенсії таким категоріям осіб.

Також розповідали, що військові можуть отримати пенсію за вислугу понад 20 років у 50%. Водночас, звільненим у відставку за віком або за станом здоров’я призначають 55% відповідного розміру зарплати.