Пенсия по случаю потери кормильца — особенности для родителей и жен военных

Человек достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине в случае гибели или пропажи без вести военных, члены их семей имеют право на пенсию по потере кормильца. Известно, какие особенности назначения таких выплат для родителей и жен бойцов.

Это предусмотрено законом №2262 "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

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Пенсия по случаю потери кормильца для родителей и жен

Соответствующий закон регулирует вопросы назначения пенсий в случаях потери кормильца за погибших или умерших военнослужащих.

Согласно закону, матерям и женам военных, погибших или умерших во время военной службы или выполнения служебных обязанностей, назначают досрочную пенсию по возрасту после достижения возрастного порога в 50 лет, при наличии количества страхового стажа в не менее 20 лет.

В случае достижения 55 лет для родителей и жен (мужчин) пенсию по потере кормильца за погибших бойцов должны назначать независимо от количества стажа.

Соответствующей категории на содержании назначают пенсии по случаю потери кормильца, если имеется право на следующие виды пенсий:

пенсия независимо от возраста согласно части 3 статьи 114 закона №1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (пенсии для шахтеров);

досрочная пенсия по возрасту (при достижении 55 лет для мужчин и наличии страхового стажа в 25 лет, 50 лет — для женщин при наличии стажа в 20 лет);

льготная пенсия по возрасту;

пенсия с сокращением пенсионного возраста в соответствии с законом, или для лиц с инвалидностью.

Какие размеры пенсий по потере кормильца

Пенсию по потере кормильца за военных, погибших при исполнении военной службы устанавливают в разных размерах в 2025 году:

доля в 70% денежного обеспечения погибшего военного — для родителей (одному из них), для жен/мужей, независимо от наличия других нетрудоспособных членов семьи;

доля в 70% денежного обеспечения погибшего бойца — для детей, для двух и более — по 50% денежного обеспечения.

Также независимо от факта причин смерти кормильца, минимальный (в два прожиточных минимума для нетрудоспособных граждан) и максимальный (десять прожиточных минимумов для нетрудоспособных граждан) размеры пенсионных выплат в случае потери кормильца должны применяться к каждому нетрудоспособному члену семьи отдельно.



Ранее мы писали, что некоторые работники имеют право на пенсию в доле 60% от суммы зарплаты. Тогда как большинство граждан имеют пенсию в 30% от дохода.

Также сообщалось, что особой категории граждан предоставляется доплата к пенсиям в сумме 590 грн в 2025 году. Соответствующим правом наделены участники боевых действий.