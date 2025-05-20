Пенсії у 2025 році — кому з українців надають додатково по 590 грн

Людина тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українське пенсійне законодавство передбачає надання деяким категоріям громадян доплати до пенсії, а також право на достроковий вихід на заслужений відпочинок. Зокрема, таку можливість гарантують для учасників бойових дій (УБД).

Це прописано у законі 3551-XII "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

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Детальніше про доплати до пенсій

Згідно з нормами закону, учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни надається право на доплату до пенсії у розмірі 25% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

У 2025 році прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, не змінився і становить 2361 грн. Тобто кожному учаснику бойових дій держава має доплачувати цьогоріч по 590 грн до основного розміру пенсії.



Окрім того, таким категоріям громадян надається також незначна цільова грошова допомога у 40 грн за законом "Про покращення матеріального стану учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни".

При цьому доплати за статус УБД можуть встановлюватися до будь-якого виду пенсії, оскільки його надають як військовим, так і звичайним громадянам.

Умови дострокового виходу на пенсію:

чоловіки можуть виходити на пенсію у 55 років, якщо мають стаж у щонайменше 25 років;

жінки у 50 років, якщо мають стаж в мінімум 20 років.

Інші нюанси виплати пенсії військовослужбовцям

Згідно із законодавством, пенсіонерам, яким надається пенсія для військових, у разі повернення на службу, виплата пенсій у цей період не припиняється.

У випадку звільнення з військової служби таких осіб виплата пенсії буде здійснюватися вже з урахуванням набутої додаткової вислуги років до дня демобілізації/звільнення.

При цьому, якщо новий обсяг пенсії буде нижчий за розмір, який отримували до повторної служби, мають право на виплату у розмірі, який нараховували до цього.



Раніше ми писали, що у Пенсійному фонді нагадали громадянам, як не втрачати страховий стаж у випадку простою підприємства у період воєнного стану. Є можливість збереження стажу.

Також повідомляли, що в ПФУ розповіли, кому надають пенсію "у зв'язку з втратою годувальника" за осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Право на такі виплати можуть мати тільки деякі члени сім'ї.