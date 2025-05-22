Пенсія у разі втрати годувальника — особливості для батьків та дружин військових

Людина дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні у разі загибелі чи зникнення безвісти військових, члени їхніх родин мають право на пенсію з втрати годувальника. Відомо, які особливості призначення таких виплат для батьків та дружин бійців.

Це передбачено законом №2262 "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

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Пенсія у разі втрати годувальника для батьків та дружин

Відповідний закон регулює питання призначення пенсій у випадках втрати годувальника за загиблих чи померлих військовослужбовців.

Згідно з законом, матерям та дружинам військових, які загинули чи померли під час військової служби або виконання службових обов’язків, призначають дострокову пенсію за віком після досягнення вікового порогу у 50 років, за наявності кількості страхового стажу у щонайменше 20 років.

У разі досягнення 55 років для батьків та дружин (чоловіків) пенсію з втрати годувальника за загиблих бійців мають призначати незалежно від кількості стажу.

Відповідній категорії утриманців призначають пенсії в разі втрати годувальника, якщо наявне право на такі види пенсій:

пенсія незалежно від віку згідно з частиною 3 статтею 114 закону №1058 "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (пенсії для шахтарів);

дострокова пенсія за віком (у разі досягненні 55 років для чоловіків та наявності страхового стажу у 25 років, 50 років — для жінок за наявності стажу у 20 років);

пільгова пенсія за віком;

пенсія зі скороченням пенсійного віку відповідно до закону, або для осіб з інвалідністю.

Які розміри пенсій з втрати годувальника

Пенсію з втрати годувальника за військових, які загинули під час виконання військової служби встановлюють у різних розмірах у 2025 році:

частка у 70% грошового забезпечення загиблого військового — для батьків (одному з них), для дружин/чоловіків, незалежно від наявності інших непрацездатних членів родини;

частка у 70% грошового забезпечення загиблого бійця — для дітей, для двох та більше — по 50% грошового забезпечення.

Також незалежно від факту причин смерті годувальника, мінімальний (у два прожиткові мінімуми для непрацездатних громадян) та максимальний (десять прожиткових мінімумів для непрацездатних громадян) розміри пенсійних виплат в разі втрати годувальника мають застосовуватися до кожного непрацездатного члена родини окремо.



Раніше ми писали, що деякі працівники мають право на пенсію у частці 60% від суми зарплати. Тоді як більшість громадян мають пенсію у 30% від доходу.

Також повідомлялося, що особливій категорії громадян надається доплата до пенсій у сумі 590 грн 2025 році. Відповідним правом наділені учасники бойових дій.