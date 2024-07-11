Пенсии в Нацполиции – особенности назначения в 2024 году

Гривневые купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали об особенностях назначения пенсии работникам Национальной полиции. Существует несколько видов выплат для такой категории работников

Об этом говорится в сообщении Главного управления ПФУ в Донецкой области.

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Нюансы назначения пенсии полицейским

Как отмечается, назначаются и выплачиваются пенсии полицейским при их увольнении со службы. При этом не прекращаются выплаты при призыве на военную службу по контракту. В частности, при повторном увольнении со службы выплату производят с учетом общей выслуги лет на дату последнего увольнения.

"Не прекращается выплата в случае призыва полицейского на военную службу по контракту, а также на службу на должности полицейских в подразделения полиции особого назначения", — объясняют в ПФУ.

Вопрос пенсионного обеспечения работников Нацполиции регулирует закон № 2262-ХІІ "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц" от 09.04.1992 года.

В структурные подразделения состава полиции входят разновидности полиции. Речь идет об:

уголовной полиции;

патрульной полиции;

органах досудебного расследования;

полиции охраны;

спецполиции;

полиции особого назначения;

других подразделений, деятельность которых направлена на выполнение задач полиции.

Срок прохождения службы в полиции засчитывают:

в страховой стаж;

стаж работы по специальности;

к выслуге лет;

в стаж государственной службы.

В стаж службы в полиции относят службу на должностях, определенных ст. 78 закона №580-ХІІІ от 02.07.2015 года.

Виды пенсий работников Нацполиции

Законом предусмотрены следующие виды пенсий:

за выслугу лет — работники полиции, с 1 октября 2020 года или после этой даты на день увольнения имеют выслугу 25 календарных лет и более или при достижении на день увольнения со службы 45-летнего возраста, при наличии страхового стажа 25 лет и более, из которых не менее 12 календарных лет и шесть месяцев составляет военная служба, служба в органах внутренних дел, Национальной полиции;

по инвалидности — если работники полиции стали лицами с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или при наступлении инвалидности вследствие увечья, полученного в результате несчастного случая, не связанного с исполнением служебных обязанностей;

в связи с потерей кормильца — на пенсию в случае потери кормильца имеют право члены семей работников полиции, погибших в результате исполнения служебных обязанностей, и семьи работников полиции, умерших в результате увечья, не связанного с исполнением служебных обязанностей связей.

"Независимо от пребывания на содержании кормильца пенсия назначается: нетрудоспособным детям, нетрудоспособным родителям и жене/супруге, если они после смерти кормильца потеряли источник средств к существованию, а также нетрудоспособным родителям и жене/мужу работников полиции, лиц, имеющих право на пенсию за этим законом, погибшим или умершим или пропавшим без вести в период прохождения службы или позже в результате ранения, контузии, увечья или заболевания, имевших место во время службы", — говорится в сообщении.

Пенсии по инвалидности и при потере кормильца назначают независимо от срока службы.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине до конца 2024 года планового повышения пенсий не будет, а после весенней индексации выплаты выросли в среднем на 322 гривны, хотя максимальный показатель увеличения составил 1,5 тыс. гривен. Однако некоторые получили на 4 тыс. гривен больше.

Также мы писали, что в Украине одиноким пенсионерам, нуждающимся в постороннем уходе, доступна ежемесячная денежная доплата. В 2024 году сумма дополнительного пособия повысилась до 944 гривен.