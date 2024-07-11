Пенсії в Нацполіції — особливості призначення у 2024 році

Гривневі купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про особливості призначення пенсії працівникам Національної поліції. Існує кілька видів виплат для такої категорії працівників

Про це йдеться у повідомленні Головного управління ПФУ в Донецькій області.

Читайте також:

Нюанси призначення пенсії поліцейським

Як зазначається, призначаються і виплачуються пенсії поліцейським за умови їхнього звільнення зі служби. При цьому не припиняється у разі призову на військову службу за контрактом. Зокрема, під час повторного звільнення зі служби виплату здійснюють з урахуванням загальної вислуги років на дату останнього звільнення.

"Не припиняється виплата у разі призову поліцейського на військову службу за контрактом, а також на службу на посади поліцейських до підрозділів поліції особливого призначення", — пояснюють в ПФУ.

Питання пенсійного забезпечення працівників Нацполіції регулює закон № 2262-ХІІ "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" від 09.04.1992 року.

До структурних підрозділів складу поліції входить різновидів поліції. Йдеться про:

кримінальну поліцію;

патрульну поліцію;

органи досудового розслідування;

поліцію охорони;

спецполіцію;

поліцію особливого призначення;

інші підрозділи, діяльність яких спрямована на виконання завдань поліції.

Термін проходження служби в поліції зараховують:

до страхового стажу;

стажу роботи за спеціальністю;

до вислуги років;

до стажу державної служби.

До стажу служби в поліції зараховують служба на посадах, визначених ст. 78 закону № 580-ХІІІ від 02.07.2015 року.

Види пенсій працівників Нацполіції

Законом передбачено такі види пенсій:

за вислугу років — працівники поліції, які з 1 жовтня 2020 року або після цієї дати на день звільнення мають вислугу 25 календарних років і більше або при досягненні на день звільнення зі служби 45-річного віку, за наявності страхового стажу 25 років і більше, з яких не менше ніж 12 календарних років і шість місяців становить військова служба, служба в органах внутрішніх справ, Національній поліції;

по інвалідності — якщо працівники поліції стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або при настанні інвалідності внаслідок каліцтва, одержаного в результаті нещасного випадку, не пов’язаного з виконанням службових обов’язків;

у зв’язку з втратою годувальника — на пенсію в разі втрати годувальника мають право члени сімей працівників поліції, які загинули внаслідок виконання службових обов’язків, та сім'ї працівників поліції, які померли внаслідок каліцтва, не пов’язаного з виконанням службових обов’язків.

"Незалежно від перебування на утриманні годувальника пенсія призначається: непрацездатним дітям, непрацездатним батькам і дружині/чоловікові, якщо вони після смерті годувальника втратили джерело засобів до існування, а також непрацездатним батькам і дружині/чоловікові працівників поліції, осіб, які мають право на пенсію за цим законом, які загинули чи померли або пропали безвісти в період проходження служби або пізніше внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, що мали місце під час служби", — йдеться у повідомленні.

Пенсії з інвалідності та в разі втрати годувальника призначають незалежно від термінів служби.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні до кінця 2024 року планового підвищення пенсій не буде, а після весняної індексації виплати зросли в середньому на 322 гривні, хоч максимальний показник збільшення становив 1,5 тис. гривень. Проте дехто отримав на 4 тис. гривень більше.

Також ми писали, що в Україні самотнім пенсіонерам, котрі потребують стороннього догляду, доступна щомісячна грошова доплата. У 2024 році сума додаткової допомоги підвищилась до 944 гривень.