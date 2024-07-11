Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Пенсії працівників Нацполіції — які потрібно знати нюанси призначення arrow

Пенсії працівників Нацполіції — які потрібно знати нюанси призначення

11 липня 2024 06:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Пенсії в Нацполіції — особливості призначення у 2024 році
Гривневі купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про особливості призначення пенсії працівникам Національної поліції. Існує кілька видів виплат для такої категорії працівників

Про це йдеться у повідомленні Головного управління ПФУ в Донецькій області.

Читайте також:

Нюанси призначення пенсії поліцейським

Як зазначається, призначаються і виплачуються пенсії поліцейським за умови їхнього звільнення зі служби. При цьому не припиняється у разі призову на військову службу за контрактом. Зокрема, під час повторного звільнення зі служби виплату здійснюють з урахуванням загальної вислуги років на дату останнього звільнення.

"Не припиняється виплата у разі призову поліцейського на військову службу за контрактом, а також на службу на посади поліцейських до підрозділів поліції особливого призначення", — пояснюють в ПФУ.

Питання пенсійного забезпечення працівників Нацполіції регулює закон № 2262-ХІІ "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" від 09.04.1992  року.

До структурних підрозділів складу поліції входить різновидів поліції. Йдеться про:

  • кримінальну поліцію;
  • патрульну поліцію;
  • органи досудового розслідування;
  • поліцію охорони;
  • спецполіцію;
  • поліцію особливого призначення;
  • інші підрозділи, діяльність яких спрямована на виконання завдань поліції.

Термін проходження служби в поліції зараховують:

  • до страхового стажу;
  • стажу роботи за спеціальністю;
  • до вислуги років;
  • до стажу державної служби.

До стажу служби в поліції зараховують служба на посадах, визначених ст. 78 закону № 580-ХІІІ від 02.07.2015 року.

Види пенсій працівників Нацполіції

Законом передбачено такі види пенсій:

  • за вислугу років — працівники поліції, які з 1 жовтня 2020 року або після цієї дати на день звільнення мають вислугу 25 календарних років і більше або при досягненні на день звільнення зі служби 45-річного віку, за наявності страхового стажу 25 років і більше, з яких не менше ніж 12 календарних років і шість місяців становить військова служба, служба в органах внутрішніх справ, Національній поліції;
  • по інвалідності — якщо працівники поліції стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або при настанні інвалідності внаслідок каліцтва, одержаного в результаті нещасного випадку, не пов’язаного з виконанням службових обов’язків;
  • у зв’язку з втратою годувальника — на пенсію в разі втрати годувальника мають право члени сімей працівників поліції, які загинули внаслідок виконання службових обов’язків, та сім'ї працівників поліції, які померли внаслідок каліцтва, не пов’язаного з виконанням службових обов’язків.

"Незалежно від перебування на утриманні годувальника пенсія призначається: непрацездатним дітям, непрацездатним батькам і дружині/чоловікові, якщо вони після смерті годувальника втратили джерело засобів до існування, а також непрацездатним батькам і дружині/чоловікові працівників поліції, осіб, які мають право на пенсію за цим законом, які загинули чи померли або пропали безвісти в період проходження служби або пізніше внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, що мали місце під час служби", — йдеться у повідомленні.

Пенсії з інвалідності та в разі втрати годувальника призначають незалежно від термінів служби.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні до кінця 2024 року планового підвищення пенсій не буде, а після весняної індексації виплати зросли в середньому на 322 гривні, хоч максимальний показник збільшення становив 1,5 тис. гривень. Проте дехто отримав на 4 тис. гривень більше.

Також ми писали, що в Україні самотнім пенсіонерам, котрі потребують стороннього догляду, доступна щомісячна грошова доплата. У 2024 році сума додаткової допомоги підвищилась до 944 гривень.

виплати пенсії ПФУ гроші Нацполіція

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

8 липня 2024

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних