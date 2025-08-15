Пенсии в Украине — сколько и при каких условиях могут получать госслужащие

Женщины пожилого возраста. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине пенсии работников государственной службы назначаются с учетом определенных условий и норм, в частности стажа госслужбы и достижения определенного возраста, а размер выплат несколько выше, чем у подавляющего большинства граждан. Известно, какие действуют правила пенсионного обеспечения госслужащих в 2025 году.

Правила пенсионного обеспечения госслужащих в 2025 году

Вопрос пенсионного обеспечения госслужащих прописан в положениях закона № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" согласно ст. 90 закона №889 "О государственной службе".

Согласно нормам закона, пенсию назначают, если по состоянию на 1 мая 2016 года:

У гражданина, претендующего на пенсию, есть минимум десять лет стажа на должностях госслужбы, указанных в ст. 25 закона №3723-XII и некоторых актах Кабинета министров, а также работал на должности госслужащего по состоянию на вышеуказанную дату; У гражданина есть минимально 20 лет стажа на должностях госслужбы, независимо от того, занимал ли должность госслужащего по состоянию на вышеуказанную дату.

Некоторым категориям лиц, в соответствии с постановлением правительства №622, предоставляется право на назначение пенсии при наличии стажа, необходимого для назначения пенсии по возрасту в минимальном размере и необходимого стажа государственной службы:

мужчинам, которым исполнилось 62 года;

женщинам, достигшим пенсионного возраста, по ст. 26 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Размер пенсии и когда назначают

Пенсию госслужащим назначают с даты обращения гражданина в Пенсионный фонд за ее оформлением, однако не ранее даты появления такого права.

Размер пенсионного обеспечения равен 60% от заработной платы, тогда как у подавляющего большинства украинцев он превышает 30%. В расчетную базу включают все виды выплат, с которых уплатили единый взнос на общеобязательное государственное соцстрахование.

Для граждан, которые на момент обращения за пенсией не занимали должности госслужащего, пенсию определяют, исходя из зарплаты госслужащего соответствующей должности, а также ранга по их последнему месту работы.

В частности, правилами Пенсионного фонда предусмотрено дистанционное оформление пенсии. Документы можно подавать онлайн на веб-портале е-услуг ПФУ.

