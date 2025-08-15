Відео
Пенсії працівників держслужби — який розмір та вимоги до стажу

Пенсії працівників держслужби — який розмір та вимоги до стажу

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 06:10
Пенсії в Україні — скільки і за яких умов можуть отримувати держслужбовці
Жінки похилого віку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні пенсії працівників державної служби призначаються з урахуванням певних умов і норм, зокрема стажу держслужби та досягнення певного віку, а розмір виплат дещо вищий, ніж у переважної більшості громадян. Відомо, які діють правила щодо пенсійного забезпечення держслужбовців у 2025 році.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію Пенсійного фонду України (ПФУ).

Читайте також:

Правила пенсійного забезпечення держслужбовців у 2025 році

Питання пенсійного забезпечення держслужбовців прописане у положеннях закону № 1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" згідно зі ст. 90 закону №889 "Про державну службу".

Згідно з нормами закону, пенсію призначають, якщо станом на 1 травня 2016 року:

  1. У громадянина, що претендує на пенсію, є мінімум десять років стажу на посадах держслужби, що вказані у ст. 25 закону №3723-XII та деяких актах Кабінету міністрів, а також працював на посаді держслужбовця станом на вищевказану дату;
  2. У громадянина є мінімально 20 років стажу на посадах держслужби, незалежно від того, чи обіймав посаду держслужбовця станом на вищезазначену дату.

Деяким категоріям осіб, відповідно до постанови уряду № 622, надається право на призначення пенсії за наявності стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі та необхідного стажу державної служби:

  • чоловікам, яким виповнилося 62 роки;
  • жінкам, які досягли пенсійного віку, за ст. 26 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Розмір пенсії та коли призначають

Пенсію держслужбовцям призначають з дати звернення громадянина до Пенсійного фонду за її оформленням, проте не раніше дати появи такого права.

Розмір пенсійного забезпечення дорівнює 60% від заробітної плати, тоді у як переважної більшості українців він перевищує 30%. У розрахункову базу включають всі види виплат, з яких сплатили єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соцстрахування. 

Для громадян, які на час звернення за пенсією не займали посади держслужбовця, пенсію визначають, виходячи із зарплати держслужбовця відповідної посади, а також рангу за їхнім останнім місцем роботи.

Зокрема, правилами Пенсійного фонду передбачене дистанційне оформлення пенсії. Документи можна подавати онлайн на вебпорталі е-послуг ПФУ.

Раніше ми писали про правила оформлення пенсії для громадян, які не мають достатньої кількості стажу. Можна скористатися двома варіантами дій. 

Також ми розповідали, хто з сільгосппрацівників може отримувати пільгову пенсію. Зокрема, таким правом можуть скористатися трактористи-машиністи за умови дотримання вимог щодо стажу.  

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
