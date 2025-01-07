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Пенсии по-новому — кто после реформы получит 6,14 тыс. грн

7 января 2025 06:10
Ксения Симонова - Редактор
Пенсии в Украине — кто после реформы сможет получить 6,14 тыс. грн
Пожилые люди с бумагами. Фото: Freepik
Ксения Симонова - Редактор

В Украине правительство намерено реформировать солидарный уровень пенсионного обеспечения в рамках реформы. Ключевым должно стать изменение в подходе к исчислению размера пенсионных выплат.

Это предусмотрено соответствующим проектом закона, разработанным Министерством социальной политики.

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Согласно проекту закона, предусматривается внесение изменений в закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", другие законы относительно усовершенствования процедуры исчисления пенсий и учета пенсионных прав.

В частности, в Минсоцполитики предлагают изменить саму формулу индексации пенсий. Сейчас ее рассчитывают, исходя из размера средней заработной платы. Такой подход со временем обесценивает размер пенсии. Хотят начать применять для исчисления размера пенсий данные о суммах уплаченных страховых взносов, вместо данных о заработной плате, с которой уплачивался ЕСВ.

Также к солидарной пенсии не будет применяться ограничение по максимальному размеру.

Еще предлагают ввести так называемую "базовую пенсию" вместо нынешней системы с многочисленными доплатами и "натяжками". Благодаря этому базовая часть обеспечит минимальный уровень пенсии для граждан, имеющих право выхода на заслуженный отдых по возрасту.

Как будут рассчитывать пенсию после реформы

Ожидается, что пенсионная выплата после реформы будет состоять из двух частей:

  • базовой пенсии
  • страховой пенсии.

В базовую пенсию будет входить составляющая в 30% от минимальной заработной платы после взыскания с нее налогов и сборов. Ее будут начислять всем без исключения пенсионерам. Сейчас (при минимальной заработной плате на уровне 8 тыс. гривен) размер базовой пенсии составлял бы 1,84 тыс. гривен.

Также планируют ввести так называемые баллы для каждого участника солидарной системы. Такой подход в начислении стажа призван устранить диспропорции между размерами пенсионных выплат, которые были назначены в разные годы, для людей, имеющих одинаковый страховой стаж и одинаковую заработную плату.

Предполагается, что баллы будут начислять в зависимости от размера единого социального взноса, который гражданин будет платить в течение трудового периода. Так, за уплату ЕСВ со средней зарплаты будут ежемесячно начислять 10 баллов. В итоге — за 35 лет стажа начислят 4,2 тыс. баллов. В случае, если зарплата, с которой платили ЕСВ, была меньше или больше средней по стране по состоянию на определенный месяц, то будут начислять меньшее или большее число баллов.

По планам, Кабинет министров будет определять стоимость балла в марте каждого нового года.

Формула расчета балла будет следующая:

  • средняя заработная плата за предыдущий год (по информации ПФУ) будет умножаться на коэффициент 0,3 и делиться на 4,2 тыс. баллов.

После чего стоимость балла будут умножать на количество заработанных за жизнь баллов, и будут получать размер страховой части солидарной пенсионной выплаты. Далее добавят гарантированную государством базовую пенсию и получат размер пенсионной выплаты, на которую смогут рассчитывать граждане в рамках солидарной системы.

В частности, сейчас гражданину, который отработал 35 лет со средней зарплатой с уплатой ЕСВ, начислили бы 4,29 тыс. гривен страховой пенсии и гарантированную базовую пенсию в 1,85 тыс. гривен. В итоге пенсионер сможет получить 6,14 тыс. гривен.

Ранее мы писали, что в 2025 году граждане, которым назначили пенсии по специальным законам, будут получать меньшие выплаты. Ограничение будет действовать во время военного положения.

Также мы писали, что в ПФУ рассказали о перерасчете выплат работающим пенсионерам. Там отметили, что повышение выплат у каждого из них будет индивидуальным, поскольку в формуле вычисления вырастет коэффициент стажа.

выплаты пенсии ПФУ реформы увеличение пенсии

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