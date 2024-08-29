Пенсии повысятся на 450 грн — кому насчитают доплату в сентябре

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В сентябре этого года некоторые граждане смогут получить надбавки в 450 гривен. Речь идет о доплатах по возрасту, право на которые возникает при выполнении нескольких критериев.

Об этом говорится в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Кто имеет право на прибавку в 450 грн

Украинское законодательство уже несколько последних лет предусматривает предоставление специальных доплат гражданам, возраст которых превышает 75 лет. Еще одним важным критерием является то, что общий размер суммарной выплаты не должен быть выше 10,34 тысяч гривен.

Соответствующая надбавка начисляется пенсионеру ежемесячно по достижении им 75-летнего возраста. Такую компенсационную доплату относят к перерасчетам, не требующим личного обращения в Пенсионный фонд.

Прибавку начнут добавлять к пенсии по достижении гражданином вышеуказанного возраста после даты рождения, не с начала календарного месяца. Учитывая это, в первый месяц она может быть меньше.

Другие возрастные доплаты к пенсиям

Кроме того, предусмотрены и другие возрастные надбавки. Их насчитают младшим и старшим пенсионерам. В общей сложности доплат насчитывается три вида. Имеют право на выплаты также те, кто достиг 70 и 80 лет.

Требования по назначению соответствующей доплаты схожи. Также нужно получать пенсию по возрасту и размер не может быть больше суммы 10,3 тысячи гривен.

В случае достижения вышеуказанных возрастных планок граждане будут иметь право на ежемесячные доплаты в следующем размере:

для тех, кому исполнилось 70 лет и до 75 включительно — назначат надбавку в 300 гривен;

для тех, кто отпразднует 80 лет и больше, начислят сверху 570 гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в следующем году ожидается ужесточение требований для права на пенсионные выплаты для части граждан. Известно, как изменятся правила выхода на "заслуженный отдых".

Также мы писали, что в Украине насчитывается более десяти миллионов граждан, получающих пенсии. Известно, как размеры выплат отличаются в зависимости от региона.