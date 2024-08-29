Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше arrow

Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

29 августа 2024 06:10
Ксения Симонова - Редактор
Пенсии повысятся на 450 грн — кому насчитают доплату в сентябре
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В сентябре этого года некоторые граждане смогут получить надбавки в 450 гривен. Речь идет о доплатах по возрасту, право на которые возникает при выполнении нескольких критериев.

Об этом говорится в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Читайте также:

Кто имеет право на прибавку в 450 грн

Украинское законодательство уже несколько последних лет предусматривает предоставление специальных доплат гражданам, возраст которых превышает 75 лет. Еще одним важным критерием является то, что общий размер суммарной выплаты не должен быть выше 10,34 тысяч гривен.

Соответствующая надбавка начисляется пенсионеру ежемесячно по достижении им 75-летнего возраста. Такую компенсационную доплату относят к перерасчетам, не требующим личного обращения в Пенсионный фонд.

Прибавку начнут добавлять к пенсии по достижении гражданином вышеуказанного возраста после даты рождения, не с начала календарного месяца. Учитывая это, в первый месяц она может быть меньше.

Другие возрастные доплаты к пенсиям

Кроме того, предусмотрены и другие возрастные надбавки. Их насчитают младшим и старшим пенсионерам. В общей сложности доплат насчитывается три вида. Имеют право на выплаты также те, кто достиг 70 и 80 лет.

Требования по назначению соответствующей доплаты схожи. Также нужно получать пенсию по возрасту и размер не может быть больше суммы 10,3 тысячи гривен.

В случае достижения вышеуказанных возрастных планок граждане будут иметь право на ежемесячные доплаты в следующем размере:

  • для тех, кому исполнилось 70 лет и до 75 включительно — назначат надбавку в 300 гривен;
  • для тех, кто отпразднует 80 лет и больше, начислят сверху 570 гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в следующем году ожидается ужесточение требований для права на пенсионные выплаты для части граждан. Известно, как изменятся правила выхода на "заслуженный отдых".

Также мы писали, что в Украине насчитывается более десяти миллионов граждан, получающих пенсии. Известно, как размеры выплат отличаются в зависимости от региона.

выплаты пенсии ПФУ пенсионеры деньги увеличение пенсии

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:19 В Киеве обломки дрона упали на частную территорию — начался пожар

07:11 Заявление на отсрочку — является ли оно документом для патрулей ТЦК

07:01 ПриватБанк и другие финучреждения штрафуют украинцев до 20% — детали

06:40 В Украине сильно выросли цены на золото — сколько стоят драгоценные металлы в конце августа

06:31 Жара в Украине остается, однако будут и дожди — какую погоду прогнозируют сегодня

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова - 80x80

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова

06:30 Оставили повестку на заборе — считается ли она врученной

06:30 В Украине снизились цены на пшеницу — сколько стоит зерно в конце августа

06:16 Россия бросила своих граждан на Курщине на произвол судьбы, — Верещук

06:10 Клиенты Ощадбанка могут получить персонального помощника — условия

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

07:19 В Киеве обломки дрона упали на частную территорию — начался пожар

07:11 Заявление на отсрочку — является ли оно документом для патрулей ТЦК

07:01 ПриватБанк и другие финучреждения штрафуют украинцев до 20% — детали

06:40 В Украине сильно выросли цены на золото — сколько стоят драгоценные металлы в конце августа

06:31 Жара в Украине остается, однако будут и дожди — какую погоду прогнозируют сегодня

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова - 80x80

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова

06:30 Оставили повестку на заборе — считается ли она врученной

06:30 В Украине снизились цены на пшеницу — сколько стоит зерно в конце августа

06:16 Россия бросила своих граждан на Курщине на произвол судьбы, — Верещук

06:10 Клиенты Ощадбанка могут получить персонального помощника — условия

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

Эксклюзив

20:03 Сколько стоит собрать ребенка в школу в Одессе — Новини.LIVE узнали стоимость

06:40 Цены за 1 кг цветных металлов в конце августа — сколько стоит латунь в Украине

Новость с фото

06:08 На треть дороже, чем в ЕС — как украинские сети электроники наживаются на отключениях света

27 августа 2024

18:27 Запрет Telegram в Украине — какая альтернатива есть у одесситов

Эксклюзив

10:07 Покалеченный юг — как отдыхают туристы в курортных поселках Одесчины

06:44 Старых цен не будет — сколько стоят квартиры в Киеве и как подорожала недвижимость

06:40 Цены на цветные металлы в конце августа — сколько в Украине стоит 1 кг алюминия

26 августа 2024

06:54 Учебный год, повышение налогов и тарифов — что изменится для украинцев с 1 сентября

24 августа 2024
Эксклюзив

12:22 Борьба у нас в крови — Светуля с "Привоза" о людях, бизнесе и независимости

07:24 Олимпийские рекордсмены — вспоминаем спортсменов, выигрывавших награды для Украины на Играх

Text

23:22 Курская операция, мобилизация и провал Путина — эксклюзивное интервью Подоляка для Новини.LIVE

Text

20:00 Нардеп назвала компромиссную сумму для экономического бронирования

Text

17:54 Разрешение для ТЦК стрелять в случае угрозы жизни — адвокат прокомментировал

Text

17:50 Сколько объектов в РФ можно ударить ракетами ATACMS, если б США сняли ограничения — эфир Вечір.LIVE

Text

16:25 Реформа Укрзализныци для евроинтеграции — нардеп назвал основную идею

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова - 80x80

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова

Text

15:42 Отсутствие билетов в Укрзализныце — нардеп объяснил причину дефицита

Text

15:27 Строительство дороги в 18 км от фронта — нардеп Крейденко объяснил, кто за это отвечает

Text

14:51 Экономический аналитик Себастьянович объяснил, почему экономическое бронирование будет неэффективным

Text

13:04 Российский обстрел Кривого Рога и его последствия — эфир День.LIVE

Text

12:18 Пять новых механизированных бригад ВСУ подготовят по стандартам НАТО, — военный эксперт

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

25 августа 2024

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации