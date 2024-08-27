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Українці мають право на індивідуальний перерахунок пенсії — перелік випадків

27 серпня 2024 06:10
Ксенія Симонова - Редактор
Пенсії в Україні — в яких випадках можливий індивідуальний перерахунок виплат
Підрахунки на калькуляторі. Фото: Unsplush
Ксенія Симонова - Редактор

Українські громадяни мають право на індивідуальний перерахунок пенсійної виплати. Це можна зробити дистанційно через портал державних послуг "Дія" заздалегідь підготувавши низку документів.

Про такі нюанси повідомляється на порталі держпослуг "Дія".

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Особливості індивідуального перерахунку пенсії

Так, громадяни можуть подавати заяви на індивідуальний перерахунок пенсійної виплати у зв'язку з:

  • виїздом за кордон для постійного проживання;
  • через поновлення виплати пенсії;
  • виплату частини пенсії для непрацездатних членів родини особи, яка перебуває на державному утриманні;
  • у зв'язку з доплатою пенсії за довіреністю, термін дії якої більший за один рік, через кожен рік відповідної довіреності;
  • через зміну кількості членів родини, а також в інших випадках, що викликають підвищення чи зменшення розміру пенсійної виплати.

При цьому перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам має відбуватися з урахуванням не менше як 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсійної виплати.

Перерахунок розраховують із заробітної плати, за якою було обчислено пенсію, проте останні роки такий перерахунок здійснюють автоматично, звертатися за ним окремо в ПФУ немає необхідності.

Для індивідуального перерахунку пенсії заявник може звернутися до територіального органу Пенсійного фонду, подати онлайн-заяву через портал е-послуг ПФУ або безпосередньо до Дії. У разі онлайн-звернення, щойно рішення про перерахунок пенсії ухвалять, на е-пошту надійде повідомлення.

Які документи потрібні для перерахунку пенсії

У ПФУ надали перелік документів, які потрібні для перерахунку пенсії:

  • заява (форму у разі онлайн-подачі буде встановлено автоматично, у разі особистого звернення до ПФУ необхідно використовувати зразок); паспорт громадянина/тимчасове посвідчення громадянина України (для іноземців та осіб без громадянства — паспортний документ іноземця/документ, що посвідчує особу без громадянства, посвідка на проживання, посвідчення біженця тощо);
  • документ, де підтверджується реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН);
  • документи про адресу проживання/реєстрацію:
  • індивідуальні дані про застраховану особу за період з 1 липня 2000 року;
  • документи про страховий стаж за відсутності трудової книжки, записів у ній.

Так, у разі відсутності трудової книжки, а також у випадках, коли у ній відсутні необхідні дані, містяться неправильні чи неточні записи про періоди роботи, для підтвердження страхового стажу можна подавати дані з реєстру застрахованих осіб.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Пенсійний фонд України (ПФУ) відзвітував про фінансування виплат соціальної сфери у серпні 2024 року. На пенсії витратили значно більше коштів через нарахування доплат, призначених до Дня Незалежності.

Також ми писали, що в Україні налічується більш ніж десять мільйонів громадян, які отримують пенсії. Відомо, як розміри виплат відрізняються залежно від регіону.

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