Пенсии в Украине — как считают стаж физлицам-предпринимателям

Женщина пенсионного возраста. Фото: Unsplush

Украинские физлица-предприниматели также могут рассчитывать на будущие пенсии. Известно, какие особенности расчета страхового стажа для представителей микробизнеса.

Об этом рассказал адвокат Иван Хомич, пишет издание Focus.

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Согласно украинскому законодательству, для таких лиц в стаж для определения права на назначение пенсии должны быть включены периоды ведения предпринимательской деятельности с применением упрощенной системы налогообложения и фиксированного налога.

Специалист уточнил, что в период с января 1998 по 30 июня 2000 года страховой стаж нужно подтверждать справкой о регистрации, как субъекта предпринимательской деятельности. В то же время, начиная с июля 2000 года по 31 декабря 2017 года при уплате Единого соцвзноса независимо от уплаченного размера.

По словам юриста, срок осуществления ФЛП деятельности кроме лиц, работавших на упрощенной системе налогообложения, с июля 2000 года нужно подтвердить справкой из базы данных реестра застрахованных лиц. Время деятельности по упрощенной системе налогообложения до 1 января 2004 г. можно подтвердить несколькими способами. Это может быть специальный торговый патент, свидетельство об уплате единого налога или патент об уплате фиксированного размера подоходного налога с граждан или обычная справка об уплате страховых взносов.

В то же время с 1 января 2004 года его нужно подтверждать справкой формы ОК-5.

При этом такая справка формируется за любой период с 2000 года и содержит информацию о сумме дохода для исчисления пенсии, определения стажа, уплаты ЕСВ. На основе такого документа предприниматель получит сведения о приобретенном страховом стаже и заработной плате, которую учтут для назначения пенсионной выплаты.

Как предпринимателю получить справку ОК-5

Соответствующий документ ОК-5 доступен через портал электронных услуг Пенсионного фонда или в мобильном приложении ПФУ. Для этого нужно:

войти, авторизироваться (с помощью квалифицированной е-подписи логина, ID.GOV.UA, "Дія.Підпис");

в пункте "Коммуникации с ПФУ" выбрать пункт "Запрос на получение электронных документов";

в разделе "Тип обращения" выбрать "Справка ОК-5" или "Справка ОК-7" (общие сведения заполнит система) и дать согласие на передачу и обработку своих персональной информации;

нажать "Отправить в ПФУ".

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине с 1 августа не предусмотрено большого перерасчета пенсий. Однако некоторые пенсионеры получат повышение благодаря дополнительным выплатам и надбавкам.

Также мы писали, что в первом полугодии 2024 года в Украине выросли неравенства в пенсионном обеспечении. Средняя пенсия для некоторых украинцев с 1 января по 1 июня 2024 выросла примерно на 6 тыс. грн.