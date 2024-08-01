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Пенсії підприємців — як рахують стаж представникам мікробізнесу

1 серпня 2024 06:10
Ксенія Симонова - Редактор
Пенсії в Україні — як рахують стаж фізособам-підприємцям
Жінка пенсійного віку. Фото: Unsplush
Ксенія Симонова - Редактор

Українські фізособи-підприємці також можуть розраховувати на майбутні пенсії. Відомо, які особливості розрахунку страхового стажу для представників мікробізнесу.

Про це розповів адвокат Іван Хомич, пише видання Focus.

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Згідно з українським законодавством, для таких осіб до стажу для визначення права на призначення пенсії мають бути включені періоди ведення підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної системи оподаткування та фіксованого податку.

Фахівець уточнив, що у період з січня 1998 року по 30 червня 2000 року страховий стаж потрібно підтверджувати довідкою про реєстрацію, як суб`єкта підприємницької діяльності. Водночас, починаючи з липня 2000 року по 31 грудня 2017 року — за умови сплати Єдиного соцвнеску незалежно від сплаченого розміру.

За словами юриста, термін здійснення ФОП діяльності, окрім осіб, які працювали на спрощеній системі оподаткування, з липня 2000 року потрібно підтвердити довідкою із бази даних реєстру застрахованих осіб. Час діяльності за спрощеною системою оподаткування до 1 січня 2004 року можна підтвердити кількома способами. Це може бути спеціальний торговий патент, чи свідоцтво про сплату єдиного податку, чи патент про сплату фіксованого розміру прибуткового податку з громадян, чи звичайна довідка про сплату страхових внесків.

Водночас, з 1 січня 2004 року його потрібно підтверджувати довідкою форми ОК-5.

При цьому така довідка формується за будь-який період з 2000 року, і містить інформацію про суму доходу для обчислення пенсії, визначення стажу, сплати ЄСВ. На основі такого документа підприємець отримає відомості про набутий страховий стаж та заробітну плату, яку врахують для призначення пенсійної виплати.

Як підприємцю отримати довідку ОК-5

Як пише видання, відповідний документ ОК-5 доступний через портал електронних послуг Пенсійного фонду або у мобільному застосунку ПФУ. Для цього потрібно:

  • увійти, авторизуватися (за допомогою кваліфікованого е-підпису логіну, ID.GOV.UA, "Дія.Підпис");
  • у пункті "Комунікації з ПФУ" обрати пункт "Запит на отримання електронних документів";
  • у розділі "Тип звернення" обрати "Довідка ОК-5" або "Довідка ОК-7" (загальні відомості заповнить система) та надати згоду на передачу та обробку своїх персональної інформації;
  • натиснути "Відправити до ПФУ".

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні з 1 серпня не передбачено великого перерахунку пенсій. Проте деякі пенсіонери отримають підвищення завдяки додатковим виплатам та надбавкам.

Також ми писали, що першому півріччі 2024 року в Україні зросли нерівності у пенсійному забезпеченні. Середня пенсія для деяких українців з 1 січня по 1 червня 2024 року зросла приблизно на 6 тис. грн.

ФОП виплати пенсії бізнес підприємці

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