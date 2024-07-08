Пенсии в Украине — граждан ожидает сокращение выплат на 20%

Гривневые купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине некоторым пенсионерам грозит штрафная санкция в размере 20% пенсионной выплаты. В Пенсионном фонде объяснили, в каких ситуациях могут урезать пенсию и как предотвратить.

Об этом говорится в материалах ПФУ.

Читайте также:

Кому сократят пенсии на 20% в 2024 году

Как отмечается, Пенсионный фонд имеет законное право снизить пенсионные выплаты гражданам. Наказание может затронуть работающих пенсионеров. Такое развитие событий ожидает в том случае, если во время трудоустройства пожилой человек не обратится в органы Пенсионного фонда с уведомлением о соответствующем факте, ведь наличие работы влияет на размер пенсии.

Если этого не сделать, ПФУ, сверившись с реестрами, может снизить пенсионную выплату на 20%, чтобы забрать переплаченные средства. При этом деньги будут взысканы принудительно через суд, если пенсионер не уплатит эту сумму добровольно.

Как избежать наказания пенсионерам

Чтобы избежать наказания, пенсионерам необходимо сообщить Пенсионный фонд о трудоустройстве в течение нескольких дней.

Так, на уведомление ПФУ отводится десять дней после того, как человек трудоустроился.

"Ко вниманию пенсионеров! Обязательно сообщайте о своем трудоустройстве или увольнении с работы! В случае трудоустройства или увольнения с работы пенсионер в течение 10 дней должен сообщить об этом факте органы Пенсионного фонда. Соответствующее требование содержится в ч.2 ст.16 Закона Украины" Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", — говорится в сообщении ПФУ.

Также нужно сообщать фонд о:

начале предпринимательской деятельности;

увольнении/прекращении предпринимательской деятельности.



Для сообщения о факте трудоустройства у гражданина есть два варианта действий. Можно лично обратиться в орган Пенсионного фонда Украины или сделать это дистанционно благодаря:

вебпорталу е-услуг ПФУ;

порталу госуслуг "Дія".

При обращении через интернет необходимо использовать квалифицированную электронную подпись (КЭП).

Что еще стоит знать

Напомним, находящиеся в Польше граждане могут рассчитывать на тамошние пенсии. Известно, какие условия действуют в этой стране для граждан, желающих выйти на заслуженный отдых.

Также мы писали, что те граждане, которые сейчас получают минимальную зарплату в 8 тыс. грн, могут рассчитывать на будущую пенсию на довольно низком уровне. Эксперты рассказали, как на фоне повышения "минималки" изменится размер выплат на заслуженном отдыхе.