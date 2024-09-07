Пенсии в Украине — ПФУ уточнил нюансы зачисления стажа для мобилизованных

Украинские военнослужащие. Фото: mva.gov.ua

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали об особенностях зачисления страхового стажа мобилизованным гражданам, что дает право на назначение пенсии по возрасту на льготных условиях. С таким вопросом в фонд обратились сами граждане.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

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Там отметили, что этот вопрос прописан в статье 8 закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Предполагается, что если на момент призыва на военную службу в особый период, объявленном в соответствии с законом "Об обороне Украины", гражданин работал по профессии или занимал должность, предусматривающую право на назначение льготной пенсии, период службы также должен быть отнесен к страховому стажу. Таким образом, это даст право мобилизованному украинцу на назначение пенсии по возрасту на льготных условиях.

"При этом время прохождения военной службы в особый период, который засчитывается в стаж работы, дающий право на назначение пенсии по возрасту на льготных условиях, не должно превышать имеющегося стажа работы, дающего право на льготную пенсию", — пояснили в ПФУ.

Источник: ПФУ

Какие документы необходимы военным для оформления пенсии

Документы следует подавать в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) для назначения пенсии. Необходимо написать заявление и добавить:

денежный аттестат (с последнего места службы);

справку о размере ежемесячных дополнительных видов денежного довольствия (надбавки, доплаты, повышения) и премии для исчисления пенсии, согласно статье 43 закона "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц" Приложение 1 и Приложение 8 (из всех частей, где боец проходил службу за последние 24 месяца).

выписку из приказов о зачислении и исключении из списков личного состава воинской части;

паспорт;

идентификационный код;

выписку о регистрации места жительства лица;

справку ОК-5 из Пенсионного фонда;

справку о реквизитах банковского счета;

справку медико-социальной экспертной комиссии, свидетельство о болезни/извлечении ВЛК (для пенсии по инвалидности).

ТЦК должен сделать запросы в воинские части для получения финансовых и других документов, необходимых для назначения пенсии, после чего направить документы в Пенсионный фонд.

Что еще стоит знать

Напомним, в некоторых случаях специалисты Пенсионного фонда могут пересмотреть окончательный размер пенсии. Для этого необходимо написать соответствующее заявление.

Также писали, что пенсия украинских граждан зависит от размера заработной платы и страхового стажа. Известно сколько нужно зарабатывать, чтобы получать во время будущего заслуженного отдыха 23 тыс. гривен.