Пенсії в Україні — ПФУ уточнив нюанси зарахування стажу для мобілізованих

Українські військовослужбовці. Фото: mva.gov.ua

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про особливості зарахування страхового стажу мобілізованим громадянам, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах. З таким питанням до фонду звертаються самі громадяни.

Про це повідомляє пресслужба ПФУ.

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Там зазначили, що це питання прописане у статті 8 закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". Передбачається, якщо на момент призову на військову службу в особливий період, оголошеному відповідно до закону "Про оборону України", громадянин працював за професією чи обіймав посаду, що передбачає право на призначення пільгової пенсії, період служби також має бути зарахований до страхового стажу. Таким чином, це дасть право мобілізованому українцеві на призначення пенсії за віком на пільгових умовах.

"При цьому час проходження військової служби в особливий період, який зараховується до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, не повинен перевищувати наявного стажу роботи, що дає право на пільгову пенсію", — пояснили у ПФУ.

Джерело: ПФУ

Які документи необхідні військовим для оформлення пенсії

Документи потрібно подавати до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) для призначення пенсії. Необхідно написати заяву та додати:

грошовий атестат (з останнього місця служби);

довідку про розмір щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії для обчислення пенсії, згідно зі статтею 43 закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб" Додаток 1 та Додаток 8 (з усіх частин, де боєць проходив службу за останні 24 місяці).

витяг з наказів про зарахування та виключення зі списків особового складу військової частини;

паспорт;

ідентифікаційний код;

витяг про реєстрацію місця проживання особи;

довідку ОК-5 з Пенсійного фонду;

довідку за реквізитами банківського рахунку;

довідку медико-соціальної експертної комісії, свідоцтво про хворобу/витяг ВЛК (для пенсії з інвалідності).



ТЦК має зробити запити до військових частин для отримання фінансових та інших документів, необхідних для призначення пенсії, після чого направити документи до Пенсійного фонду.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у деяких випадках фахівці Пенсійного фонду можуть переглянути остаточний розмір пенсії. Для цього потрібно написати відповідну заяву.

Також ми писали, що пенсія українських громадян залежить від розміру заробітної плати та страхового стажу. Відомо, скільки потрібно заробляти, щоб отримувати під час майбутнього заслуженого відпочинку 23 тис. гривень.