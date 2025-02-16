Пенсии в Украине - могут ли граждане обжаловать решение ПФУ

Мужчина и женщина пенсионного возраста. Фото: Freepik

В Украине средний размер пенсии составляет 5,78 тыс. грн, однако у большинства граждан выплаты не превышают 4 тыс. грн (менее 100 долл.). Как отмечают юристы, если человек не согласен относительно размера пенсии, решение Пенсионного фонда Украины (ПФУ) можно попытаться обжаловать в суде.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на пояснение правозащитников.

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Что нужно делать для обжалования решения ПФУ

По словам юристов, жалобу относительно решения региональных управлений Пенсионного фонда нужно подавать в ПФУ в административном порядке. Срок соответствующей процедуры составляет один год, но не позднее одного месяца с момента ознакомления заявителя с соответствующим решением.

К жалобе граждане обязательно должны приложить документы, где говорится о принятии неправильных решений.

Однако процедура административного обжалования не является обязательной, гражданин может сразу обратиться в окружной админсуд по месту жительства.

Срок обращения в суд разный: если человек сначала использовал процедуру административного обжалования, то продлится три месяца, если сразу обратился в суд — шесть месяцев с даты получения отрицательного решения от ПФУ.

В каких случаях чаще всего оспаривают решения фонда

Как отмечают правозащитники, больше всего жалоб и исковых заявлений в суд граждане подают в связи:

с отказом в назначении пенсии;

неправильным расчетом страхового стажа;

с зачислением или незачислением в льготный стаж некоторых периодов работы;

восстановлением права на досрочный выход на заслуженный отдых.

В частности, бывают случаи, когда специалисты Пенсионного фонда не принимают во внимание определенные периоды работы гражданина в стаж из-за отсутствия справок с места работы, подтверждающих право на льготные условия и гарантирующих досрочный выход на пенсию.

Ранее сообщалось, что в 2025 году для права на пенсию по достижении 60-летнего возраста надо иметь минимум 32 года стажа. Если его не хватает, на пенсию можно выйти после его приобретения, то есть если человек продолжит в дальнейшем работать.

Также мы писали, что украинцам предоставляют дополнительную доплату к пенсии в 944 гривен. Речь идет о доле 40% от прожиточного минимума для тех, кто потерял трудоспособность, для одиноких граждан.