Пенсии в Украине - могут ли граждане обжаловать решение ПФУ

Пенсии меньше 100 долларов — можно ли обжаловать решение ПФУ
В Украине средний размер пенсии составляет 5,78 тыс. грн, однако у большинства граждан выплаты не превышают 4 тыс. грн (менее 100 долл.). Как отмечают юристы, если человек не согласен относительно размера пенсии, решение Пенсионного фонда Украины (ПФУ) можно попытаться обжаловать в суде.
Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на пояснение правозащитников.
Что нужно делать для обжалования решения ПФУ
По словам юристов, жалобу относительно решения региональных управлений Пенсионного фонда нужно подавать в ПФУ в административном порядке. Срок соответствующей процедуры составляет один год, но не позднее одного месяца с момента ознакомления заявителя с соответствующим решением.
К жалобе граждане обязательно должны приложить документы, где говорится о принятии неправильных решений.
Однако процедура административного обжалования не является обязательной, гражданин может сразу обратиться в окружной админсуд по месту жительства.
Срок обращения в суд разный: если человек сначала использовал процедуру административного обжалования, то продлится три месяца, если сразу обратился в суд — шесть месяцев с даты получения отрицательного решения от ПФУ.
В каких случаях чаще всего оспаривают решения фонда
Как отмечают правозащитники, больше всего жалоб и исковых заявлений в суд граждане подают в связи:
- с отказом в назначении пенсии;
- неправильным расчетом страхового стажа;
- с зачислением или незачислением в льготный стаж некоторых периодов работы;
- восстановлением права на досрочный выход на заслуженный отдых.
В частности, бывают случаи, когда специалисты Пенсионного фонда не принимают во внимание определенные периоды работы гражданина в стаж из-за отсутствия справок с места работы, подтверждающих право на льготные условия и гарантирующих досрочный выход на пенсию.
Ранее сообщалось, что в 2025 году для права на пенсию по достижении 60-летнего возраста надо иметь минимум 32 года стажа. Если его не хватает, на пенсию можно выйти после его приобретения, то есть если человек продолжит в дальнейшем работать.
Также мы писали, что украинцам предоставляют дополнительную доплату к пенсии в 944 гривен. Речь идет о доле 40% от прожиточного минимума для тех, кто потерял трудоспособность, для одиноких граждан.
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