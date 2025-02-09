Пенсії в Україні — хто отримає доплату до 1 тис. грн у лютому

Чоловік пенсійного віку. Фото: Freepik

В Україні протягом найближчих трьох років, окрім індексації на рівень інфляції, не буде підвищення мінімальних пенсійних виплат. Проте деякі громадяни зможуть оформити доплати до 1 тис. гривень, передбачені законодавством для певних категорій громадян.

Така можливість прописана у постанові №261 Кабінету міністрів.

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Замороження виплат передбачено державним бюджетом, урядовою декларацією на 2025-2027 рік, проте надалі діють норми постанови "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд". Згідно з нею, певні категорії громадян можуть претендувати на отримання щомісячної виплати, яку кожен може оформити у лютому 2025 року.

Тобто, йдеться про самотніх пенсіонерів, які потребують стороннього догляду. Зокрема, цього місяця такі особи можуть подати відповідну заяву на доплату до Пенсійного фонду України (ПФУ).

Згідно з нормами законодавства, виплата для таких громадян становить 40% від розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2025 році розмір доплати — 944 гривень.

Умови та як оформити виплату у лютому

За законодавством, громадяни мають підпадати під певні критерії, щоб претендувати на таку щомісячну виплату. А саме:

вік людини має становити щонайменше 80 років;

така особа має проживати самостійно, тобто без сім’ї;

є довідки про потребу у регулярному сторонньому догляді у зв'язку зі станом здоров’я;

пенсію призначено за віком.

Проте доплату не отримають ті, кому призначено пенсію за інвалідністю.

Щоб оформити відповідну доплату, громадянин має подати до ПФУ відповідну заяву, додавши такі документи:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

висновок лікарсько-консультативної комісії про необхідність стороннього догляду;

витяг з ПФУ про те, що людина не отримує надбавки з догляду до пенсії.

Раніше ми розповідали, що цьогоріч почнуть проводити розслідування схем із фіктивними доплатами для "чорнобильців". Очікується притягнення винних до відповідальності: як громадян, так і суддів.

Також ми писали, що поточного року розмір добровільного мінімального страхового внеску для стажу не змінився. Українці мають платити мінімально за кожен місяць по 1,76 тис. грн.