Пенсії в Україні — хто отримає у 60 років, якщо не вистачає стажу

Жінка за комп'ютером. Фото: Freepik

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, за яких умов можуть призначити людині пенсію у 60 років, якщо не вистачає кількох місяців страхового стажу, відповідно до вимог. З таким запитанням звертаються українці.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ПФУ.

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Коли призначають пенсію у 60-т, якщо не вистачає стажу

У фонді опублікували звернення громадянки, яка стурбована тим, чи матиме право вийти на пенсію за віком у 60 років, якщо не вистачає пів року стажу, чи доведеться чекати ще три роки.

"У лютому виповнюється 60 років, для виходу на пенсію за віком не вистачає пів року стажу. Чи призначать мені пенсію, якщо допрацюю ці шість місяців? Чи призначать вже у 63 роки?", — йдеться у дописі.

У ПФУ пояснили, що відповідно до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", вік виходу людини на пенсію (60, 63 або 65 років) визначається набутим нею страховим стажем. Для кожного віку — своя тривалість стажу, що дає право на пенсію після його досягнення.

Наявність стажу, що дає право на пенсію за віком, визначають на дату досягнення громадянином відповідного віку. Зокрема, у 2025 році для призначення пенсії після досягнення 60-річного віку необхідно мати щонайменше 32 роки стажу.

У разі, якщо страхового стажу не вистачає, пенсію за віком можуть призначити після його набуття, тобто за умови, що людина продовжить працювати.

"Якщо ви працюватимете після досягнення 60-ліття і через шість місяців набудете 32 роки страхового стажу, то ви можете звернутися за призначенням пенсії за віком одразу, як тільки буде виконано умову. Чекати досягнення 63-ліття вам не потрібно", — пояснили фахівці фонду.

Як змінились вимоги до стажу у 2025 році

За правилами, вимоги щодо страхового стажу для права на пенсію за віком щороку посилюються. Зокрема, у 2025 році українці повинні мати на один рік більше стажу:

для виходу на пенсію у 60 років — якщо є 32 роки страхового стажу;

для виходу у 63 роки — якщо є 22 роки стажу;

для виходу на заслужений відпочинок у 65 років — якщо є 15 років стажу.

Через це українці часто стикаються з проблемою недостатнього обсягу стажу для вчасного виходу на пенсію. Також громадяни можуть докупити необхідну кількість стажу.

Нагадаємо, для українців доступна додаткова доплата до пенсії у 944 гривень. Розмір становить 40% від прожиткового мінімуму для тих, хто втратив працездатність.

Також ми повідомляли, що у 2025-му в Україні не переглядатимуть розмір мінімальних та максимальних пенсій. Замороження соцвиплат в уряді мають намір ввести на три роки.