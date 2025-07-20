Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Пенсии до 100% от средней зарплаты — кто имеет право

Пенсии до 100% от средней зарплаты — кто имеет право

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2025 06:10
Минимальная пенсия до 100% от средней зарплаты — кто имеет право
Пожилые люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине существуют категории граждан, которые могут претендовать на минимальное пенсионное обеспечение в размере от 60% до 100% от средней заработной платы за предыдущий год. Таким правом наделены некоторые граждане, которые имеют инвалидность в результате катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС).

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Реклама
Читайте также:

Минимальные гарантированные пенсии до 100% от зарплаты

Соответствующий вопрос регулирует закон 1584-IX "О внесении изменений в закон "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы" относительно повышения уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц".

Существуют общие требования к пенсиям по инвалидности из-за увечья или болезни вследствие катастрофы на ЧАЭС. Они в этом году следующие:

  • 6 тыс. грн — для первой группы;
  • 4,8 тыс. грн — для второй группы;
  • 3,7 тыс. грн — для третьей группы и для детей с инвалидностью.

Однако в законодательстве предусмотрены также отдельные требования к выплатам. Так, сумма не может быть ниже определенного минимального потолка пенсии для пострадавших ликвидаторов, если имеют подтверждение причинно-следственной связи инвалидности с аварией на Чернобыльской АЭС. Для таких граждан размер выплат установлен в процентах к уровню средней зарплаты для назначения пенсии ПФУ за предыдущий год. Она в некоторых случаях может составлять 100%.

До указанных минимальных уровней нужно дотягивать ежемесячной помощью:

  • для лиц с инвалидностью первой группы — 17,48 тыс. грн (100% от средней зарплаты за 2024 год);
  • для лиц с инвалидностью второй группы — 13,98 тыс. грн (80% от средней зарплаты);
  • для лиц с инвалидностью третьей группы — 10,49 тыс. грн (60% от зарплаты).

Оформление пенсии по инвалидности, связанной с катастрофой на ЧАЭС

Граждане, которые хотят оформить пенсию по инвалидности, связанной с аварией на ЧАЭС, должны обратиться в Пенсионный фонд, написав заявление и подав пакет документов. Выплаты назначат на основе:

  • паспорта и идентификационного кода;
  • заключения медико-социальной экспертной комиссии по определению группы инвалидности;
  • документов с подтверждением статуса пострадавшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС (это может быть удостоверение участника ликвидации последствий);
  • трудовой книжки с подтверждением страхового стажа (при необходимости);
  • документов с подтверждением адреса проживания на загрязненных территориях (при необходимости).

Ранее мы сообщали, что в Пенсионном фонде рассказали, сколько платят детям погибших военных в случае оформления пенсионной выплаты в связи с потерей кормильца. Сумма предоставляется в виде доли от денежного довольствия погибшего.

Также мы рассказывали, что украинцам напомнили правила начисления недополученных пенсий за прошлые годы. Выплаты будут осуществлять частями, для этого надо лично прибыть в ПФУ.

выплаты пенсии ПФУ деньги пенсионеры ЧАЭС
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации