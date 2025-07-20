Минимальная пенсия до 100% от средней зарплаты — кто имеет право

Пожилые люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине существуют категории граждан, которые могут претендовать на минимальное пенсионное обеспечение в размере от 60% до 100% от средней заработной платы за предыдущий год. Таким правом наделены некоторые граждане, которые имеют инвалидность в результате катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС).

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Соответствующий вопрос регулирует закон 1584-IX "О внесении изменений в закон "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы" относительно повышения уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц".

Существуют общие требования к пенсиям по инвалидности из-за увечья или болезни вследствие катастрофы на ЧАЭС. Они в этом году следующие:

6 тыс. грн — для первой группы;

4,8 тыс. грн — для второй группы;

3,7 тыс. грн — для третьей группы и для детей с инвалидностью.

Однако в законодательстве предусмотрены также отдельные требования к выплатам. Так, сумма не может быть ниже определенного минимального потолка пенсии для пострадавших ликвидаторов, если имеют подтверждение причинно-следственной связи инвалидности с аварией на Чернобыльской АЭС. Для таких граждан размер выплат установлен в процентах к уровню средней зарплаты для назначения пенсии ПФУ за предыдущий год. Она в некоторых случаях может составлять 100%.

До указанных минимальных уровней нужно дотягивать ежемесячной помощью:

для лиц с инвалидностью первой группы — 17,48 тыс. грн (100% от средней зарплаты за 2024 год);

для лиц с инвалидностью второй группы — 13,98 тыс. грн (80% от средней зарплаты);

для лиц с инвалидностью третьей группы — 10,49 тыс. грн (60% от зарплаты).

Оформление пенсии по инвалидности, связанной с катастрофой на ЧАЭС

Граждане, которые хотят оформить пенсию по инвалидности, связанной с аварией на ЧАЭС, должны обратиться в Пенсионный фонд, написав заявление и подав пакет документов. Выплаты назначат на основе:

паспорта и идентификационного кода;

заключения медико-социальной экспертной комиссии по определению группы инвалидности;

документов с подтверждением статуса пострадавшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС (это может быть удостоверение участника ликвидации последствий);

трудовой книжки с подтверждением страхового стажа (при необходимости);

документов с подтверждением адреса проживания на загрязненных территориях (при необходимости).

Ранее мы сообщали, что в Пенсионном фонде рассказали, сколько платят детям погибших военных в случае оформления пенсионной выплаты в связи с потерей кормильца. Сумма предоставляется в виде доли от денежного довольствия погибшего.

Также мы рассказывали, что украинцам напомнили правила начисления недополученных пенсий за прошлые годы. Выплаты будут осуществлять частями, для этого надо лично прибыть в ПФУ.