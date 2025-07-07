Пенсії в Україні — хто з українців має право на виплату пенсій за попередні роки

Недоотримані пенсії — які суми нарахують за минулі роки
У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про виплати недоотриманих пенсій за попередні роки з власної вини громадян. Там зауважили, що в таких випадках діють особливі правила.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби ПФУ.
Правила нарахування недоотриманих пенсій в Україні
Як зазначають у Пенсійному фонді, питання повернення невиплачених пенсій регулює ст. 46 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".
Згідно з нормами, нараховані суми пенсії, на виплату яких громадянин має право, проте не зміг отримати вчасно з власних причин, можуть бути виплачені не більш ніж за три роки від дати звернення. Тобто суми виплат у кожного будуть індивідуальними за вказаний період часу.
Згідно з правилами, виплату пенсій будуть здійснювати частинами. А саме:
- перший транш складатиметься з неотриманої пенсії не більш як за один рік (одночасно);
- решту суму — щомісяця рівними частинами, не більш ніж місячний розмір пенсії.
Для того, щоб відбулося нарахування невиплачених сум пенсії, громадянину потрібно особисто прибути у будь-яке відділення Пенсійного фонду, надавши:
- паспорт громадянина Україн;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- заяву про поновлення нарахування пенсії.
Чому можуть припиняти виплату пенсії
За інформацією ПФУ, фонд може припиняти виплату пенсій, зокрема, за таких вагомих підстав:
- пенсію призначили на основі документів, що містять неправильні дані;
- виїзд за кордон на постійне місце проживання, якщо інше не передбачається міжнародними угодами України;
- у разі смерті громадянина;
- через неотримання пенсії у відділенні поштового зв’язку за пів року;
- невизнання громадянина особою з інвалідністю;
- працевлаштування громадянина, якщо має пенсію за вислугу років, на роботу за посадою, яка надає право на такий вид пенсії;
- закінчення навчання юних громадян, якщо мають пенсію у разі втрати годувальника.
Раніше ми писали, що передбачена доплата до пенсійних виплат громадянам, які мають понаднормовий страховий стаж. Кожен рік понад норму гарантуватиме зростання розміру пенсії на 1%.
Також ми повідомляли про те, хто з українців може претендувати на пенсію у розмірі 60% від зарплати. У ПФУ пояснили, що таким правом на відповідний розмір пенсійного забезпечення наділені державні службовці.
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