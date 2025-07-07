Пенсії в Україні — хто з українців має право на виплату пенсій за попередні роки

Жінка похилого віку за комп'ютером. Фото: Freepik

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про виплати недоотриманих пенсій за попередні роки з власної вини громадян. Там зауважили, що в таких випадках діють особливі правила.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ПФУ.

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Правила нарахування недоотриманих пенсій в Україні

Як зазначають у Пенсійному фонді, питання повернення невиплачених пенсій регулює ст. 46 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Згідно з нормами, нараховані суми пенсії, на виплату яких громадянин має право, проте не зміг отримати вчасно з власних причин, можуть бути виплачені не більш ніж за три роки від дати звернення. Тобто суми виплат у кожного будуть індивідуальними за вказаний період часу.

Згідно з правилами, виплату пенсій будуть здійснювати частинами. А саме:

перший транш складатиметься з неотриманої пенсії не більш як за один рік (одночасно);

решту суму — щомісяця рівними частинами, не більш ніж місячний розмір пенсії.

Для того, щоб відбулося нарахування невиплачених сум пенсії, громадянину потрібно особисто прибути у будь-яке відділення Пенсійного фонду, надавши:

паспорт громадянина Україн;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

заяву про поновлення нарахування пенсії.

Чому можуть припиняти виплату пенсії

За інформацією ПФУ, фонд може припиняти виплату пенсій, зокрема, за таких вагомих підстав:

пенсію призначили на основі документів, що містять неправильні дані;

виїзд за кордон на постійне місце проживання, якщо інше не передбачається міжнародними угодами України;

у разі смерті громадянина;

через неотримання пенсії у відділенні поштового зв’язку за пів року;

невизнання громадянина особою з інвалідністю;

працевлаштування громадянина, якщо має пенсію за вислугу років, на роботу за посадою, яка надає право на такий вид пенсії;

закінчення навчання юних громадян, якщо мають пенсію у разі втрати годувальника.

Раніше ми писали, що передбачена доплата до пенсійних виплат громадянам, які мають понаднормовий страховий стаж. Кожен рік понад норму гарантуватиме зростання розміру пенсії на 1%.

Також ми повідомляли про те, хто з українців може претендувати на пенсію у розмірі 60% від зарплати. У ПФУ пояснили, що таким правом на відповідний розмір пенсійного забезпечення наділені державні службовці.