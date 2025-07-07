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Головна Фінанси Недоотримані пенсії — які суми нарахують за минулі роки

Недоотримані пенсії — які суми нарахують за минулі роки

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2025 06:10
Пенсії в Україні — хто з українців має право на виплату пенсій за попередні роки
Жінка похилого віку за комп'ютером. Фото: Freepik

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про виплати недоотриманих пенсій за попередні роки з власної вини громадян. Там зауважили, що в таких випадках діють особливі правила. 

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ПФУ.

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Правила нарахування недоотриманих пенсій в Україні

Як зазначають у Пенсійному фонді, питання повернення невиплачених пенсій регулює ст. 46 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Згідно з нормами, нараховані суми пенсії, на виплату яких громадянин має право, проте не зміг отримати вчасно з власних причин, можуть бути виплачені не більш ніж за три роки від дати звернення. Тобто суми виплат у кожного будуть індивідуальними за вказаний період часу.

Згідно з правилами, виплату пенсій будуть здійснювати частинами. А саме:

  • перший транш складатиметься з неотриманої пенсії не більш як за один рік (одночасно);
  • решту суму — щомісяця рівними частинами, не більш ніж місячний розмір пенсії.

Для того, щоб відбулося нарахування невиплачених сум пенсії, громадянину потрібно особисто прибути у будь-яке відділення Пенсійного фонду, надавши:

  • паспорт громадянина Україн;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • заяву про поновлення нарахування пенсії.

Чому можуть припиняти виплату пенсії

За інформацією ПФУ, фонд може припиняти виплату пенсій, зокрема, за таких вагомих підстав:

  • пенсію призначили на основі документів, що містять неправильні дані;
  • виїзд за кордон на постійне місце проживання, якщо інше не передбачається міжнародними угодами України;
  • у разі смерті громадянина;
  • через неотримання пенсії у відділенні поштового зв’язку за пів року;
  • невизнання громадянина особою з інвалідністю;
  • працевлаштування громадянина, якщо має пенсію за вислугу років, на роботу за посадою, яка надає право на такий вид пенсії;
  • закінчення навчання юних громадян, якщо мають пенсію у разі втрати годувальника.

Раніше ми писали, що передбачена доплата до пенсійних виплат громадянам, які мають понаднормовий страховий стаж. Кожен рік понад норму гарантуватиме зростання розміру пенсії на 1%

Також ми повідомляли про те, хто з українців може претендувати на пенсію у розмірі 60% від зарплати. У ПФУ пояснили, що таким правом на відповідний розмір пенсійного забезпечення наділені державні службовці. 

виплати пенсії ПФУ гроші пенсіонери
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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