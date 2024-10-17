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Пенсии до 10 тыс. грн — в ПФУ рассказали, какие выплаты получают украинцы

17 октября 2024 06:10
Ксения Симонова - Редактор
Пенсии в 10 тыс. грн — ПФУ рассказал, кто какие выплаты получает в октябре
Пожилая женщина. Фото: Freepik
Ксения Симонова - Редактор

В Украине из более 10,34 млн пенсионеров получают выплаты выше 10 тыс. гривен на заслуженном отдыхе всего 12,7%. Остальные граждане получают значительно меньшие пенсии.

Такие данные привел аналитический проект "Опендатабот", ссылаясь на информацию Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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По этим данным на октябрь 2024 года, украинские пенсионеры вынуждены работать из-за мизерных пенсий. Так, почти каждый четвертый пенсионер имеет работу — 2,8 млн украинцев. В среднем им платят около 6,25 тысячи гривен. Средняя пенсионная выплата в стране составляет 5,85 тыс. грн (141 долл.).

У большинства украинских граждан пенсионные выплаты не превышают 10 тыс. гривен.

 

пенсии в 2024 году
Графика. Источник: Opendatabot

Подсчитано, что 43% пенсионеров получают менее 100 долл. Более половины из них имеет 66 долл. или 2,76 тыс. грн в месяц.

При этом 25,6% или 2,64 млн граждан имеют пенсию в сумме от 5 тыс. до 10 тыс. грн. В среднем — 6,86 тыс. грн (160 долл.).

Пенсию в сумме от 4 тыс. до 5 тыс. грн получает только доля людей в 18,6% или 1,92 млн человек. В среднем — 4,4 тыс. грн (100 долл.).

Тех, кто имеет пенсию выше 10 тыс. грн, насчитывается 1,31 млн украинцев или 12,7%. В среднем выплачивается по 15 тыс. грн (370 долл.).

Где в регионах самые высокие пенсии

Лидирует по размеру пенсий Киев — 7,97 тыс. грн. Показатель на 36% больше среднего по стране. В тройке первенства также Ровенская (7,27 тыс. грн) и Донецкая (7,16 тыс. грн) области.

Закрывает список размеров выплат: Тернопольская (4,46 тыс. грн), Черновицкая (4,66 тыс. грн) и Закарпатская (4,69 тыс. грн) области.

 

пенсии 2024
Графика. Источник: Opendatabot

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине большинство украинских граждан получают пенсии, не превышающие 10 тыс. грн. Однако существуют категории граждан, которые на законодательном уровне имеют право на самые высокие выплаты.

Также мы писали, что украинское пенсионное законодательство предусматривает предоставление выплат за полгода вперед. Получить шесть пенсий авансом можно при выезде за границу на постоянное место жительства.

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