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Найвищі пенсії у 2024 році — хто отримує 23,6 тис. грн

16 жовтня 2024 06:10
Ксенія Симонова - Редактор
Пенсії в Україні — кому виплачують 23,6 тис. грн у 2024 році
Жінка похилого віку. Фото: Freepik
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні більшість українських громадян отримують пенсії, що не перевищують 10 тис. гривень. Проте існують категорії громадян, які на законодавчому рівні мають право на найвищі виплати.

Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Найвищі пенсії у 2024 році в Україні

Згідно із пенсійним законодавством, в країні є визначений мінімальний та максимальний розмір пенсії. Обидва прив'язані до прожиткового мінімуму. У 2024 році:

  • мінімальна пенсія дорівнює 2,361 тис. гривень;
  • максимальна в десять разів більша — 23,61 тис. гривень.

Така сума є максимально можливою пенсією за віком з усіма можливими надбавками. Лише деякі пенсіонери мають право отримувати виплати вищі за цей розмір. Проте вони отримують виплати за особливим законом,  замість пенсії надається довічний оклад.

Хто отримає право найвищі виплати

На найвищу пенсію у розмірі 23,61 тис. гривень можуть претендувати наступні категорії громадян:

  • державні службовці;
  • службовці органів місцевого самоврядування;
  • науковці;
  • народні депутати.

На високі пенсії в майбутньому можуть також розраховувати українці з високою офіційною зарплатою. Для цього потрібно мати не менше ніж 50 тис. грн доходу за місяць і повний страховий стаж.

Також пенсію, яка буде вища за максимальну, отримають військові та поліцейські в рамках закону №2262. Окрім того, допомога військовим за вислугу років становить від 50% до 70% від розміру грошового забезпечення під час військової служби.

Судді теж отримують значно вищі суми за максимальний розмір пенсії. Сума їхнього довічного грошового утримання не обмежується і може сягати 100 тис. грн на місяць.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Пенсійний фонд України (ПФУ) назвав перелік випадків, коли передбачене припинення нарахування пенсій. Також там розповіли, як запобігти та відновити право на виплати.

Також ми писали, що українське пенсійне законодавство передбачає надання виплат за пів року наперед. Отримати шість пенсій авансом можна в разі виїзду за кордон на постійне місце проживання.

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