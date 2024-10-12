Пенсії в Україні — хто має право на виплату шестикратної пенсії

Люди пенсійного віку. Фото: Freepik

Українське пенсійне законодавство передбачає надання виплат за пів року наперед. Отримати шість пенсій авансом можна в разі виїзду за кордон на постійне місце проживання.

Про таке право йдеться на порталі Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Право на надання пенсійних виплат

Як зазначають у ПФУ, відповідне питання регулює ст. 51 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Згідно з нормами документа, у разі виїзду громадянина пенсійного віку на постійне місце проживання за кордон його гарантована державою виплата має бути нарахована за пів року наперед.

Для цього пенсіонер перед виїздом за межі країни має надати відповідну заяву. Фахівці Пенсійного мають рахувати стартову дату з місяця, що йде за місяцем зняття з обліку за адресою постійного проживання.

Як отримати пенсію за пів року наперед

Громадяни, які вирішили залишити країну, і хочуть отримати виплати на шість місяців наперед, мають сповістити про це органи ПФУ. Для цього потрібно звернутись особисто до теруправління фонду за місцем свого постійного проживання.

Щоб оформити заявку на виплату такої суми, потрібно зібрати пакет документів. Шестикратну пенсію нарахують на основі поданої:

заяви на отримання виплати;

паспорта громадянина України для виїзду за кордон із вказівкою про виїзд на ПМЖ за кордон (паспортний документ іноземця/документ, де посвідчується особа без громадянства (п. 2.25 Порядку подання та оформлення документів для призначення/перерахунку пенсій згідно із законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", затвердженим постановою ПФУ від 25 листопада 2005 року № 22-1(зі змінами);

довідки про зняття з реєстрації місця проживання на території України.

Виплату у разі виїзду пенсіонера на постійне місце проживання за кордон мають здійснити органи Пенсійного фонду, перерахувавши на поточний рахунок у банку.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні існує категорія пенсіонерів, які мають право на отримання двох пенсій одночасно. Зокрема, особи з інвалідністю з дитинства можуть отримувати пенсію за інвалідністю та виплати у зв'язку з втратою годувальника.

Також ми писали, що в Україні громадяни та компанії мають можливість долучитися до фінансування пенсій, роблячи благодійні пожертви. Така змога є як для тих, хто мешкає в країні, так і за кордоном.