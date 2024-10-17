Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Пенсії до 10 тис. грн — у ПФУ розповіли, які виплати отримують українці arrow

Пенсії до 10 тис. грн — у ПФУ розповіли, які виплати отримують українці

17 жовтня 2024 06:10
Ксенія Симонова - Редактор
Пенсії у 10 тис. грн — ПФУ розповів, хто які виплати отримує у жовтні
Жінка похилого віку. Фото: Freepik
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні з понад 10,34 млн пенсіонерів отримують виплати вищі 10 тис. гривень на заслуженому відпочинку лише 12,7%. Решта громадян мають значно менші пенсії.

Такі дані навів аналітичний проєкт Опендатабот, посилаючись на інформацію Пенсійного фонду України (ПФУ).

Читайте також:

Які суми держава виплачує українцям

За цими даними, станом на жовтень 2024 року українські пенсіонери змушені працювати через мізерні пенсії. Так, майже кожен четвертий пенсіонер має роботу — 2,8 млн українців. У середньому їм платять близько 6,25 тис. грн. А середня пенсійна виплата в країні становить 5,85 тис. грн (141 дол.).

Більшість українських громадян мають пенсійні виплати, що не перевищують 10 тис. гривень.

 

пенсії у 2024 році
Графіка. Джерело: Opendatabot

Підраховано, що 43% пенсіонерів отримують менше 100 дол. Понад половина з них має 66 дол. або 2,76 тис. грн за місяць.

При цьому 25,6% чи 2,64 млн громадян мають пенсію у сумі від 5 тис. до 10 тис. грн. У середньому — 6,86 тис. грн (160 дол.).

Пенсію у сумі від 4 тис. до 5 тис. грн отримує тільки частка людей у 18,6% або 1,92 млн осіб. У середньому — 4,4 тис. грн (100 дол.).

Тих, хто має пенсію вищу 10 тис. грн, налічується 1,31 млн українців або 12,7%. У середньому виплачують по 15 тис. грн (370 дол.).

Де в регіонах найвищі пенсії

Лідирує за розміром пенсій Київ — 7,97 тис. грн. Показник на 36% перевищує середній по країні. У трійці першості також: Рівненська (7,27 тис. грн) та Донецька (7,16 тис. грн) області.

Закриває список за розміром виплат: Тернопільська (4,46 тис. грн), Чернівецька (4,66 тис. грн) та Закарпатська (4,69 тис. грн) області.

 

пенсії 2024
Графіка. Джерело: Opendatabot

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні більшість українських громадян отримують пенсії, що не перевищують 10 тис. гривень. Проте існують категорії громадян, які на законодавчому рівні мають право на найвищі виплати.

Також ми писали, що українське пенсійне законодавство передбачає надання виплат за пів року наперед. Отримати шість пенсій авансом можна в разі виїзду за кордон на постійне місце проживання.

виплати пенсії ПФУ гроші пенсіонери

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:30 Стало відомо, коли ФОП почнуть платити військовий збір і в якому обсязі

Text

07:26 Кім розповів, що по всій Україні мобільні вогневі групи будуть переформатовані

07:21 Працівниця ТЦК вимагала гроші за бронювання — яке покарання обрав суд

07:03 Що означає, коли сниться сніг — тлумачення сновидіння

07:01 ПриватБанк не повернув клієнтові вкрадені 14,7 тис. грн — причини

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

06:52 Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК

06:50 Долар продовжує зростати, а євро та злотий дешевшати — який курс валют сьогодні

06:40 Золото в Україні знову здорожчало — скільки коштує дорогоцінний метал у жовтні

06:30 З якими розладами психіки не можуть мобілізувати

06:30 Ціни на пшеницю в Україні — скільки коштує тонна зерна в жовтні

07:30 Стало відомо, коли ФОП почнуть платити військовий збір і в якому обсязі

07:21 Працівниця ТЦК вимагала гроші за бронювання — яке покарання обрав суд

07:03 Що означає, коли сниться сніг — тлумачення сновидіння

07:01 ПриватБанк не повернув клієнтові вкрадені 14,7 тис. грн — причини

06:52 Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

06:50 Долар продовжує зростати, а євро та злотий дешевшати — який курс валют сьогодні

06:40 Золото в Україні знову здорожчало — скільки коштує дорогоцінний метал у жовтні

06:30 З якими розладами психіки не можуть мобілізувати

06:30 Ціни на пшеницю в Україні — скільки коштує тонна зерна в жовтні

06:24 Штраф понад 1500 грн — де заборонено мити та ремонтувати авто в Україні

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Новина з відео

06:08 Бали та нова система нарахувань — що готують українцям у пенсійній реформі

15 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Картопля по 30 лише початок — як зміняться ціни на продукти в Україні

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:07 У НАТО по частинах та удари вглиб РФ — підсумки західного турне Зеленського

14 жовтня 2024
Ексклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — чому не визнають батьківство загиблого військового

Новина з відео

12:36 В Україні створили перший фентезі-світ — хто ці герої та в чому їхня сила

06:16 В Україні зміниться ціна газу — як порахувати, скільки ви заплатите у 2025 році

12 жовтня 2024

06:16 У Києві змінились ціни на оренду — як у столиці зросла вартість житла у жовтні

Text

07:26 Кім розповів, що по всій Україні мобільні вогневі групи будуть переформатовані

Text

01:55 Більшість ВПО опинилася за межею бідності, — нардеп

Text

00:13 Нардеп заявив, що держава не зможе забезпечити всіх ВПО житлом

16 жовтня 2024
Text

19:48 В НАТО відповіли, коли запросять Україну до Альянсу — репортаж

Text

18:00 Експерт з енергетики Корольчук попередив про більшу кількість аварій на тепломережах взимку

Text

17:50 Зеленський шокував Росію Планом перемоги та участь КНДР у війні — ефір Вечір.LIVE

Text

17:41 Глава Куп'янської МВА повідомив про наступ росіян, який не припиняється

Text

17:23 Кім пояснив, за якої умови українці підуть захищати країну

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

Text

14:21 Скандал у підрозділі "Асгард" — нардеп назвав причину конфлікту

Text

13:00 План перемоги України та термінова нарада НАТО — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують