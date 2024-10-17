Пенсії у 10 тис. грн — ПФУ розповів, хто які виплати отримує у жовтні

Жінка похилого віку. Фото: Freepik

В Україні з понад 10,34 млн пенсіонерів отримують виплати вищі 10 тис. гривень на заслуженому відпочинку лише 12,7%. Решта громадян мають значно менші пенсії.

Такі дані навів аналітичний проєкт Опендатабот, посилаючись на інформацію Пенсійного фонду України (ПФУ).

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За цими даними, станом на жовтень 2024 року українські пенсіонери змушені працювати через мізерні пенсії. Так, майже кожен четвертий пенсіонер має роботу — 2,8 млн українців. У середньому їм платять близько 6,25 тис. грн. А середня пенсійна виплата в країні становить 5,85 тис. грн (141 дол.).

Більшість українських громадян мають пенсійні виплати, що не перевищують 10 тис. гривень.

Графіка. Джерело: Opendatabot

Підраховано, що 43% пенсіонерів отримують менше 100 дол. Понад половина з них має 66 дол. або 2,76 тис. грн за місяць.

При цьому 25,6% чи 2,64 млн громадян мають пенсію у сумі від 5 тис. до 10 тис. грн. У середньому — 6,86 тис. грн (160 дол.).

Пенсію у сумі від 4 тис. до 5 тис. грн отримує тільки частка людей у 18,6% або 1,92 млн осіб. У середньому — 4,4 тис. грн (100 дол.).

Тих, хто має пенсію вищу 10 тис. грн, налічується 1,31 млн українців або 12,7%. У середньому виплачують по 15 тис. грн (370 дол.).

Де в регіонах найвищі пенсії

Лідирує за розміром пенсій Київ — 7,97 тис. грн. Показник на 36% перевищує середній по країні. У трійці першості також: Рівненська (7,27 тис. грн) та Донецька (7,16 тис. грн) області.

Закриває список за розміром виплат: Тернопільська (4,46 тис. грн), Чернівецька (4,66 тис. грн) та Закарпатська (4,69 тис. грн) області.

Графіка. Джерело: Opendatabot

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні більшість українських громадян отримують пенсії, що не перевищують 10 тис. гривень. Проте існують категорії громадян, які на законодавчому рівні мають право на найвищі виплати.

Також ми писали, що українське пенсійне законодавство передбачає надання виплат за пів року наперед. Отримати шість пенсій авансом можна в разі виїзду за кордон на постійне місце проживання.