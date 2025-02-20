Пенсии в 2025 году — в ПФУ объяснили, как украинцам заработать на большие выплаты

Мужчина считает деньги в кошельке. Фото: УНИАН

Нетрудоустроенные украинцы, которые имеют доход, по желанию могут платить добровольные страховые взносы. Так человек будет зарабатывать дополнительный стаж, который будет влиять на размер будущей пенсии.

Об этом рассказали в Министерстве социальной политики Украины.

Читайте также:

Обязательно ли делать страховые взносы

В ведомстве объяснили, что уплата взносов — добровольное дело.

"Чем больше размер взносов, — тем больше будет размер пенсии, которая будет начисляться в будущем", — подчеркнули в Минсоцполитики.

При этом, чтобы неработающему гражданину засчитали один полный месяц страхового стажа, сумма уплаченных за этот месяц взносов должна быть не меньше, чем минимальный страховой взнос, то есть — 1 760 грн.

"Если уплатить вдвое больший взнос, то пенсия будет начисляться с двойной минимальной зарплаты", — рассказали в ведомстве.

Украинцам за рубежом по-новому будут выплачивать пенсии

Недавно Кабмином был определен механизм выплаты пенсий гражданам, которые находятся за рубежом. Правительство, в частности, признало недействительными постановления, на основании которых регулировались пенсионные выплаты и предоставление социальных услуг гражданам Украины, проживающим в Автономной Республике Крым и Севастополе.

Согласно закону от 20 марта 2023 года уточнены правила назначения пенсий тем, кто не мог подать заявку из-за проживания на временно оккупированных территориях или в районах, где ведутся боевые действия. Теперь для этих граждан определены четкие сроки назначения выплат.

Напомним, что некоторым украинцам положена доплата к пенсиям, размер которой составляет почти 1 тыс. грн. Однако рассчитывать на начисление могут не все пенсионеры.

Также мы рассказывали, какой будет социальная пенсия в 2025 году. Ее получают украинцы, которые уже достигли пенсионного возраста, однако им не хватает страхового стажа для назначения пенсии.