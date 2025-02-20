Пенсии в 2025 году — в ПФУ объяснили, как украинцам заработать на большие выплаты

Пенсии для тех, кто не работает — как не остаться без выплат
Нетрудоустроенные украинцы, которые имеют доход, по желанию могут платить добровольные страховые взносы. Так человек будет зарабатывать дополнительный стаж, который будет влиять на размер будущей пенсии.
Об этом рассказали в Министерстве социальной политики Украины.
Обязательно ли делать страховые взносы
В ведомстве объяснили, что уплата взносов — добровольное дело.
"Чем больше размер взносов, — тем больше будет размер пенсии, которая будет начисляться в будущем", — подчеркнули в Минсоцполитики.
При этом, чтобы неработающему гражданину засчитали один полный месяц страхового стажа, сумма уплаченных за этот месяц взносов должна быть не меньше, чем минимальный страховой взнос, то есть — 1 760 грн.
"Если уплатить вдвое больший взнос, то пенсия будет начисляться с двойной минимальной зарплаты", — рассказали в ведомстве.
Украинцам за рубежом по-новому будут выплачивать пенсии
Недавно Кабмином был определен механизм выплаты пенсий гражданам, которые находятся за рубежом. Правительство, в частности, признало недействительными постановления, на основании которых регулировались пенсионные выплаты и предоставление социальных услуг гражданам Украины, проживающим в Автономной Республике Крым и Севастополе.
Согласно закону от 20 марта 2023 года уточнены правила назначения пенсий тем, кто не мог подать заявку из-за проживания на временно оккупированных территориях или в районах, где ведутся боевые действия. Теперь для этих граждан определены четкие сроки назначения выплат.
Напомним, что некоторым украинцам положена доплата к пенсиям, размер которой составляет почти 1 тыс. грн. Однако рассчитывать на начисление могут не все пенсионеры.
Также мы рассказывали, какой будет социальная пенсия в 2025 году. Ее получают украинцы, которые уже достигли пенсионного возраста, однако им не хватает страхового стажа для назначения пенсии.
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