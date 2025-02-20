Пенсії у 2025 році — у ПФУ пояснили, як українцям заробити на більші виплати

Чоловік рахує гроші в гаманці. Фото: УНІАН

Непрацевлаштовані українці, які мають дохід, за бажанням можуть сплачувати добровільні страхові внески. Так людина зароблятиме додатковий стаж, який впливатиме на розмір майбутньої пенсії.

Про це розповіли у Міністерстві соціальної політики України.

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У відомстві пояснили, що сплата внесків — добровільна справа.

"Чим більший розмір внесків, тим більшим буде розмір пенсії, яка нараховуватиметься в майбутньому", — підкреслили у Мінсоці.

При цьому, щоби непрацюючій особі зарахували один повний місяць страхового стажу, сума сплачених за цей місяць внесків має бути не менше, ніж мінімальний страховий внесок, тобто 1 760 грн.

"Якщо сплатити вдвічі більший внесок, то пенсія нараховуватиметься з подвійної мінімальної зарплати", — розповіли у відомстві.

Українцям за кордоном по-новому виплачуватимуть пенсії

Нещодавно Кабміном був визначений механізм виплати пенсій громадянам, які перебувають за кордоном. Уряд, зокрема, визнав недійсними постанови, на підставі яких регулювалися пенсійні виплати та надання соціальних послуг громадянам України, які мешкають в Автономній Республіці Крим та Севастополі.

Відповідно до закону від 20 березня 2023 року уточнено правила призначення пенсій тим, хто не міг подати заявку через проживання на тимчасово окупованих територіях або в районах, де ведуться бойові дії. Тепер для цих громадян з′явилися чіткі строки призначення виплат.

Нагадаємо, що деяким українцям належить доплата до пенсій, розмір якої складає майже 1 тис. грн. Однак розраховувати на нарахування можуть не усі пенсіонери.

Також ми розповідали, якою буде соціальна пенсія у 2025 році. Її отримують українці, які вже досягли пенсійного віку, однак їм бракує страхового стажу для призначення пенсії за віком.