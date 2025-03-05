Назначение пенсии по случаю потери кормильца — какие могут возникнуть трудности

Гривневые банкноты в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинское законодательство предоставляет гражданам право на получение пенсии в связи с потерей кормильца. Однако некоторые семьи испытывают трудности с оформлением такого вида поддержки.

Об этом говорится на портале "Юристи.ua".

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На портале в одном из сообщений украинская беженка рассказала, что ее бывший муж погиб на войне. Встал вопрос оформления пенсии в связи с потерей кормильца, ведь у него остался сын. Однако это оказалось невозможно, пока находятся за границей.

"В ТЦК сказали, что пенсию можно оформить только через удостоверение члена семьи погибшего военнослужащего. А его якобы могу получить только я лично. Подскажите, пожалуйста, возможно ли это сделать через адвоката, без личного присутствия? И как это можно сделать?", — говорится в обращении.

На портале юристы объяснили, что действующие правила предусматривают личное присутствие при написании и подаче заявления в соответствующие органы соцзащиты населения по месту регистрации.

Однако есть вариант, как это сделать удаленно в случае пребывания за границей и при отсутствии возможности личного обращения. Для этого можно оформить нотариально заверенную доверенность на адвоката или другое лицо, которое подаст необходимые документы и получит удостоверение.

"Важно, чтобы доверенность была надлежащим образом легализована или апостилирована в соответствии с требованиями международного права, если она оформлена за рубежом", — добавили специалисты.

Подробнее о праве на пенсию в случае потери кормильца

Соответствующий вопрос о праве на пенсию в случае потери кормильца регулирует ст. 36 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Документ предусматривает предоставление права гражданам получать выплаты после его смерти. Такие пенсии доступны всем нетрудоспособным членам семьи умершего, если находились на его содержании.

По правилам, пенсию из-за потери кормильца назначают в таких размерах:

если один нетрудоспособный член в семье — 50% пенсии по возрасту умершего кормильца;

двое и более нетрудоспособных членов семьи — 100% пенсии по возрасту умершего кормильца, которую распределяют равными долями.

При этом детям такая пенсия назначается независимо от того, были ли они на содержании кормильца.

Родители и муж (жена) погибшего, которые не были на его содержании, имеют право на пенсию в связи с потерей кормильца при условии потери источника средств к существованию.

Ранее мы рассказывали, что у граждан, участвующих в боевых действиях против росармии, есть возможность досрочно выйти на пенсию. По правилам, время, проведенное в армии, засчитывают в страховой стаж.

Также мы писали, что военным, которые получили серьезные травмы при исполнении служебных обязанностей, назначается пенсия по инвалидности, размер которой привязан к группе инвалидности и причинам ее наступления. В то же время, в марте для бойцов пенсии будут выплачивать по-новому.