Пенсії в Україні — кому гарантують виплату у щонайменше 8,8 тис. грн

Люди похилого віку. Фото: Freepik

У березні 2025 року одна з категорій громадян отримає гарантовані законом пенсії у розмірі 8,8 тис. грн. Йдеться про фіксовані виплати особам з інвалідністю першої групи, що виникла через каліцтво чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Це передбачено Законом "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

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Згідно із нормами законодавства, пенсії з інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання через аварію на Чорнобильській АЕС призначають за бажанням громадянина із доходів, одержаних за роботу у зоні відчуження у період з 1986 по 1990 роки. Зокрема, дружинам (чоловікам), які втратили годувальника із числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, віднесених до категорії один, пенсію призначають незалежно від причинного зв’язку смерті.

Щодо розмірів пенсій для різних груп інвалідності:

для першої групи інвалідності надається пенсія у розмірі 100% середньої зарплати;

для другої групи передбачена пенсія у 80% від середньої зарплати;

для третьої групи — 60% від середньої зарплати.

Важливо те, що для пенсій з інвалідності, що виникла від каліцтва чи хвороби внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, встановлена ​​мінімальна планка. Для таких осіб держава гарантує надання фіксованих розмірів виплат, які час від часу переглядають. Так, у 2025 році виплати таким громадянам не можуть бути нижчими за такі рівні:

для першої групи інвалідності — 8,84 тис. грн;

для другої групи інвалідності — 7,07 тис. грн;

для третьої групи інвалідності — 5,45 тис. грн.

Як оформити пенсію з інвалідності

Заявник може особисто подати заяву на отримання послуги або через законного представника. Це можна зробити шляхом відправлення документів поштою чи заповнивши заяву на порталі Пенсійного фонду.

Необхідно надати такі документи для отримання послуги:

паспорт громадянина;

довідку про реєстрацію місця проживання;

документ, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків;

довідку про заробітну плату за роботу у зоні відчуження;

довідку про період (періоди) участі в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

посвідчення постраждалого внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС.

Раніше ми розповідали, чи зміниться розмір соціальної пенсії у березні 2025 року. Таку виплату призначають громадянам, які досягнули пенсійного віку, однак розмір стажу не дає право вийти на залужений відпочинок.

Також повідомляли, що українці самі можуть підрахувати розмір пенсії. Такий підрахунок можна здійснити, використавши показники середньої заробітної плати за три роки та співвідношення особистого доходу до середньої зарплатні в країні.