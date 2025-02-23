Стаж під час війни — як розраховують учасникам бойових дій

Снайпер на службі у ЗСУ. Фото: УНІАН

В українців, які беруть участь у бойових діях проти російської армії, є нагода достроково вийти на пенсію за віком. Усе тому, що час, який люди служать в армії, зараховується до страхового стажу.

Про це йдеться у Законі України "Про військовий обов′язок та військову службу.

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Українці, які отримали посвідчення ""Учасник бойових дій" (УБД), можуть скористатися правом дострокового виходу на пенсію. Це стосується як жінок, так і чоловіків, однак умови дещо відрізняються. Наприклад:

чоловіки з УБД можуть виходити на пенсію у 55 років;

жінки з УБД — у 50 років.

Крім того, чоловікам потрібно мати страховий стаж не менше 25 років, тоді як жінкам — 20 років.

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Таким чином, у разі якщо роботодавець не здійснює страхові внески за працівника, якого мобілізували до армії, тоді цей період:

все одно зберігається для нарахування пенсії;

не впливає на досвід роботи;

не перериває стажу роботи за фахом.

До того ж мобілізація працівника не дозволяє роботодавцю самочинно розірвати з ним трудовий договір. Допоки працівник перебуває у ЗСУ, його лише тимчасово усувають від виконання своїх трудових обов’язків. Роботодавець робить про це відповідний запис у трудовій книжці працівника.

Також у військовослужбовців (за певних умов) є пільги під час обліку стажу. Так, один місяць військової служби в особливий період — три місяці загального трудового стажу, на підставі якого призначають пенсії.

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