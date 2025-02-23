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Як обчислюється стаж у зоні бойових — українцям пояснили

23 лютого 2025 15:40
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Стаж під час війни — як розраховують учасникам бойових дій
Снайпер на службі у ЗСУ. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

В українців, які беруть участь у бойових діях проти російської армії, є нагода достроково вийти на пенсію за віком. Усе тому, що час, який люди служать в армії, зараховується до страхового стажу.

Про це йдеться у Законі України "Про військовий обов′язок та військову службу.

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Як нараховується стаж учасникам бойових дій

Українці, які отримали посвідчення ""Учасник бойових дій" (УБД), можуть скористатися правом дострокового виходу на пенсію. Це стосується як жінок, так і чоловіків, однак умови дещо відрізняються. Наприклад:

  • чоловіки з УБД можуть виходити на пенсію у 55 років;
  • жінки з УБД — у 50 років.

Крім того, чоловікам потрібно мати страховий стаж не менше 25 років, тоді як жінкам — 20 років.

Стаж на бойових — що мають знати українці 

Таким чином, у разі якщо роботодавець не здійснює страхові внески за працівника, якого мобілізували до армії, тоді цей період:

  • все одно зберігається для нарахування пенсії;
  • не впливає на досвід роботи;
  • не перериває стажу роботи за фахом.

До того ж мобілізація працівника не дозволяє роботодавцю самочинно розірвати з ним трудовий договір. Допоки працівник перебуває у ЗСУ, його лише тимчасово усувають від виконання своїх трудових обов’язків. Роботодавець робить про це відповідний запис у трудовій книжці працівника.

Також у військовослужбовців (за певних умов) є пільги під час обліку стажу. Так, один місяць військової служби в особливий період — три місяці загального трудового стажу, на підставі якого призначають пенсії. 

Раніше ми пояснювали, кому з ветеранів виплатять понад 1 тис. грн навесні. Щоби отримати гроші, потрібно зареєструватися у застосунку "Дія". 

Також нагадаємо, що УБД надають пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Відомо, на яких умовах надаються знижки. 

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