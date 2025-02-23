Стаж під час війни — як розраховують учасникам бойових дій

Як обчислюється стаж у зоні бойових — українцям пояснили
В українців, які беруть участь у бойових діях проти російської армії, є нагода достроково вийти на пенсію за віком. Усе тому, що час, який люди служать в армії, зараховується до страхового стажу.
Про це йдеться у Законі України "Про військовий обов′язок та військову службу.
Як нараховується стаж учасникам бойових дій
Українці, які отримали посвідчення ""Учасник бойових дій" (УБД), можуть скористатися правом дострокового виходу на пенсію. Це стосується як жінок, так і чоловіків, однак умови дещо відрізняються. Наприклад:
- чоловіки з УБД можуть виходити на пенсію у 55 років;
- жінки з УБД — у 50 років.
Крім того, чоловікам потрібно мати страховий стаж не менше 25 років, тоді як жінкам — 20 років.
Стаж на бойових — що мають знати українці
Таким чином, у разі якщо роботодавець не здійснює страхові внески за працівника, якого мобілізували до армії, тоді цей період:
- все одно зберігається для нарахування пенсії;
- не впливає на досвід роботи;
- не перериває стажу роботи за фахом.
До того ж мобілізація працівника не дозволяє роботодавцю самочинно розірвати з ним трудовий договір. Допоки працівник перебуває у ЗСУ, його лише тимчасово усувають від виконання своїх трудових обов’язків. Роботодавець робить про це відповідний запис у трудовій книжці працівника.
Також у військовослужбовців (за певних умов) є пільги під час обліку стажу. Так, один місяць військової служби в особливий період — три місяці загального трудового стажу, на підставі якого призначають пенсії.
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