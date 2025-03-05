Призначення пенсії у разі втрати годувальника — які можуть виникнути труднощі

Гривневі банкноти у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українське законодавство надає громадянам право на отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника. Проте деякі родини мають труднощі з оформленням такого виду підтримки.

Про це йдеться на порталі "Юристи.ua".

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Які труднощі з оформленням пенсії у родичів загиблих

На порталі в одному із повідомлень українська біженка розповіла, що її колишній чоловік загинув на війні. Постало питання оформлення пенсії у зв'язку з втратою годувальника, адже в нього залишився син. Проте це виявилось неможливо, допоки перебувають за кордоном.

"У ТЦК сказали, що пенсію можна оформити тільки через посвідчення члена сім'ї загиблого військовослужбовця. А його нібито можу отримати тільки я особисто. Підкажіть, будь ласка, чи можливо це зробити через адвоката, без особистої присутності? І як це можна зробити?", — йдеться у зверненні.

На порталі юристи пояснили, що чинні правила передбачають особисту присутність під час написання та подачі заяви у відповідні органи соцзахисту населення за місцем реєстрації.

Проте є варіант, як це зробити віддалено у разі перебування за кордоном і за відсутності можливості особистого звернення. Для цього можна оформити нотаріально засвідчену довіреність на адвоката або іншу особу, яка подасть необхідні документи та отримає посвідчення.

"Важливо, щоб довіреність була належним чином легалізована або апостильована відповідно до вимог міжнародного права, якщо вона оформлена за кордоном", — додали фахівці.

Детальніше про право на пенсію у разі втрати годувальника

Відповідне питання про право на пенсію у разі втрати годувальника регулює ст. 36 закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Документ передбачає надання права громадянам отримувати виплати після його смерті. Такі пенсії доступні всім непрацездатним членам родини померлого, якщо перебували на його утриманні.

За правилами, пенсію через втрату годувальника призначають у таких розмірах:

якщо один непрацездатний член у сім'ї — 50% пенсії за віком померлого годувальника;

двоє і більше непрацездатних членів родини — 100% пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляють рівними частками.

При цьому дітям така пенсія призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника.

Батьки та чоловік (дружина) загиблого, які не були на його утриманні, мають право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника за умови втрати джерела засобів до існування.

Раніше ми розповідали, що у громадян, які беруть участь у бойових діях проти росармії, є змога достроково вийти на пенсію. За правилами, час, проведений в армії, зараховують до страхового стажу.

Також ми писали, що військовим, які отримали серйозні травми під час виконання службових обов'язків, призначається пенсію з інвалідності, розмір якої прив'язаний до групи інвалідності та причин її настання. Водночас, у березні для бійців пенсії виплачуватимуть по-новому.