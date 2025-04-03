Перерасчет пенсий с 1 апреля — учтут ли зарплату работающим пенсионерам

Пенсионер на улице разговаривает по-телефону. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

На апрель 2025 года в Украине запланирован еще один этап перерасчета пенсий. Речь идет о пенсионерах, которые решили работать после выхода на заслуженный отдых.

Тем временем в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, учтут ли при перерасчете полученную работающими пенсионерами зарплату.

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Перерасчет пенсии работающему пенсионеру — когда учтут зарплату

Как пояснили в госструктуре, чтобы учесть зарплату, которую пенсионеру начислял работодатель после того, как госвыплату назначили или состоялся предыдущий перерасчет пенсии, нужно соблюсти два условия:

пенсионер должен накопить не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения пенсии или ее последнего перерасчета;

перерасчет пенсионных выплат с учетом новой зарплаты должен быть целесообразным.

То есть, зарплата, которую рассчитывали за все периоды страхового стажа с 1 июля 2000 года по 28 февраля 2025-го, или за любые непрерывные 60 календарных месяцев страхового стажа до 30 июня 2000 года (если у пенсионера есть такая справка), а также за все периоды страхового стажа с 1 июля 2000 года по 28 февраля 2025 года, должна быть больше размера зарплаты, которую использовали при предыдущем расчете пенсии.

Поэтому украинец, которому после назначения пенсии удалось накопить 24 месяца страхового стажа, но его новая зарплата оказалась ниже той, с которой изначально была рассчитана пенсия, то использовать новую зарплату для перерасчета невыгодно. Все потому, что при перерасчете человеку учтут лишь дополнительный страховой стаж, полученный после назначения или предыдущего перерасчета пенсии, а показатель заработка будет на прежнем уровне.

К тому же при любом перерасчете пенсии показатель средней зарплаты (дохода), который взяли для первоначального назначения или предыдущего перерасчета пенсии, не подлежит изменению.

Что еще стоит знать

Перерасчет пенсий работающим пенсионерам произойдет автоматически, то есть гражданам не нужно идти в территориальные органы Пенсионного фонда, если:

они работали после назначения/предварительного перерасчета пенсии и набрали не менее 24 месяцев стажа после назначения/перерасчета;

работали после назначения/предварительного перерасчета и имеют менее 24 месяцев стажа, но после назначения/предварительного перерасчета прошло не менее двух лет.

Напомним, в этом году украинцы будут получать такую же минимальную пенсию, как и в 2024 году - 2, 36 тыс. грн. Все потому, что прожиточный минимум не претерпел никаких изменений.

Также мы рассказывали, что пенсионерам в возрасте 70,75 и 80 лет принадлежат спецдоплаты к пенсионным выплатам. Но в связи с индексацией некоторые граждане останутся без надбавок.