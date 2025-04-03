Перерахунок пенсій з 1 квітня — чи врахують зарплату працюючим пенсіонерам

Пенсіонер на вулиці розмовляє по-телефону. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

На квітень 2025 року в Україні запланований ще один етап з перерахунку пенсій. Йдеться про пенсіонерів, які вирішили працювати після виходу на заслужений відпочинок.

Тим часом у Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили, чи врахують під час перерахунку отриману працюючим пенсіонером зарплату.

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Перерахунок пенсії працюючому пенсіонеру — коли врахують зарплату

Як пояснили у держструктурі, щоби врахувати зарплату, яку пенсіонеру нараховував роботодавець після того, як держвиплату призначили або відбувся попередній перерахунок пенсії, потрібно дотриматися двох умов:

пенсіонер повинен накопичити не менше 24 місяців страхового стажу після призначення пенсії або її останнього перерахунку;

перерахунок пенсійних виплат з урахуванням нової зарплати має бути доцільним.

Тобто, зарплата, яку розраховували за всі періоди страхового стажу з 1 липня 2000 року по 28 лютого 2025-го, або за будь-які безперервні 60 календарних місяців страхового стажу до 30 червня 2000 року (якщо в пенсіонера є така довідка), а також за всі періоди страхового стажу з 1 липня 2000 року по 28 лютого 2025 року, повинна бути більшою за розмір зарплати, яку використовували під час попереднього розрахунку пенсії.

Тож українець, якому після призначення пенсії вдалося накопичити 24 місяці страхового стажу, але його нова зарплата виявилася нижчою за ту, з якої спочатку була розрахована пенсія, то використовувати нову зарплату для перерахунку невигідно. Усе тому, що при перерахунку людині врахують лише додатковий страховий стаж, отриманий після призначення або попереднього перерахунку пенсії, а показник заробітку буде на попередньому рівні.

До того ж при будь-якому перерахунку пенсії показник середньої зарплати (доходу), який узяли для початкового призначення або попереднього перерахунку пенсії, не підлягає зміні.

Що ще варто знати

Перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам відбудеться автоматично, тобто громадянам не потрібно йти до територіальних органів Пенсійного фонду, якщо:

вони працювали після призначення/попереднього перерахунку пенсії та набрали не менше 24 місяців стажу після призначення/перерахунку;

працювали після призначення/попереднього перерахунку та мають менш як 24 місяців стажу, але після призначення/попереднього перерахунку минуло не менше двох років.

Нагадаємо, цього року українці отримуватимуть таку ж мінімальну пенсію, як і у 2024 році — 2, 36 тис. грн. Усе тому, що прожитковий мінімум не зазнав ніяких змін.

Також ми розповідали, що пенсіонерам у віці 70,75 та 80 років належать спецдоплати до пенсійних виплат. Та у зв'язку з індексацією деякі громадяни залишаться без надбавок.