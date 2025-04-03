Пенсії у 2025 році — у ПФУ попередили українців про загрозу втрати виплат

Жінка та чоловік з паперами. Фото: Freepik

У 2025 році деяким пенсіонерам, які мешкають за кордоном, загрожує скасування виплат. У Пенсійному фонді України (ПФУ) дали пояснення, як запобігти та поновити нарахування пенсій.

Про це йдеться у матеріалах ПФУ.

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Причини припинення надання пенсій пенсіонерам за кордоном

Як зазначається, пенсіонери, які вимушено мешкають за кордоном, мають обов'язок для подовження виплат, навіть якщо вони не призупинялися, проходити фізичну ідентифікацію один раз рік. Йдеться про тих, хто має статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО), отриманий до 24 лютого 2022 року, а також одержують пенсію на рахунки Ощадбанку.

У ПФУ наголошують, що виплату пенсії можуть припинити за рішенням терорганів фонду або навіть за рішенням суду, відповідно до статті 49 закону №1058-IV від 9 липня 2003 "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Серед законних підстав для припинення пенсійних виплат:

якщо пенсію було призначено на основі документів, де містились недостовірні дані;

у разі неотримання пенсії упродовж шести місяців поспіль;

якщо пенсіонер не пройшов фізичну ідентифікацію;

на період проживання за кордоном, якщо інше не передбачене міжнародними угодами;

за ініціативи пенсіонера про припинення виплати пенсії через вимушений виїзд за кордон;

через смерть пенсіонера, визнання безвісно відсутнім, оголошення померлим;

якщо пенсіонеру надали статус особи, зниклої безвісти за особливих обставин.

Правила поновлення скасованої пенсії

Громадяни за кордоном під час воєнного стану в Україні та протягом трьох наступних місяців після його скасування можуть звертатися із заявами про поновлення пенсій. Для цього потрібно надіслати поштою такі документи разом із заявою:

копія українського паспорта;

копія документа про тимчасовий захист або надання статусу біженця, реєстрації адреси тимчасового проживання за кордоном (додавши переклад);

оригінал документа, що засвідчує факт того, що особа жива, виданий дипустановою України.

У ПФУ зауважують, що додані до заяви копії документів мають засвідчити дипломатичні представництва або консульські установи України.

Заяву про відновлення нарахування пенсії потрібно надіслати в орган Пенсійного фонду.

Поновлення пенсій буде здійснюватися за рішенням тероргану Пенсійного фонду упродовж десяти днів після з'ясування обставин та наявності умов для поновлення виплати. Датою звернення за поновленням виплат вважатиметься дата, що вказана на поштовому штемпелі адреси відправлення листа.

Раніше ми писали про розмір пенсії із зарплатою 30 тис. грн. Будь-хто може дізнатися розмір виплат на заслуженому відпочинку, якщо скористатися формулою обрахунку від ПФУ.

Також ми повідомляли про можливі затримки у нарахуванні пенсійних виплат для громадян. Йдеться про тих осіб, які змінили банк та банківські реквізити, не повідомивши про це Пенсійний фонд.