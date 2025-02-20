Пенсії в Україні — мінімальні розміри та вимоги у березні

Двоє пенсіонерів з паперами в руках. Фото: Freepik

В Україні цьогоріч підвищення прожиткового мінімуму, від якого залежить мінімальна пенсія, не буде, однак посиляться вимоги до страхового стажу. Відомо, хто і на який розмір мінімальних виплат може претендувати у березні 2025 року.

Це прописано у законі №4059 "Про Державний бюджет України на 2025 рік".

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Мінімальні розміри пенсій у березні 2025 року

Поточного року показник прожиткового мінімуму залишиться на рівні минулого року у 2361 грн, мінімальна пенсія також буде аналогічною.

Мінімальні розміри виплат громадянам, яким пенсію призначена за законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", будуть наступні:

для осіб, котрі досягли віку 65 років, не працюють та мають повного стажу 30/35 років, — 3,37 тис. грн;

для осіб, яким не більше 70 років і мають повний стаж у 30/35 років та осіб з інвалідністю першої групи незалежно від віку та стажу — 2,98 тис. грн (окрім виплат за особливі заслуги перед країною);

для осіб, вік яких 70 до 80 років, мають повний стаж у 30/35 років, — 3,24 тис. грн (окрім виплат за особливі заслуги перед країною);

для осіб, яким виповнилося 80 років, мають стаж у 20/25 років, — 3,37 тис. грн (окрім виплат за особливі заслуги перед країною);

для інших категорій громадян, які не працюють (незалежно від страхового стажу), — 2,725 тис. грн (окрім виплат за особливі заслуги перед країною).

Таким чином, у березні мінімальні пенсійні виплати для різних категорій громадян залишаться на рівні показників, які були встановлені на 1 березня 2024 року.

Вимоги до страхового стажу

Попри війну, у 2025 році вимоги до українців у призначення пенсії посилились. Йдеться про наявність мінімального страхового стажу, що дає право на вихід на заслужений відпочинок.

Так, якщо людина бажає вийти на пенсію:

у 60 років, то вимагатимуть, щоб стаж становив щонайменше 32 роки;

для права на пенсію у 63 роки — від 22 до 32 років стажу;

для виходу на пенсію у 65 років — мінімум 22 роки стажу.

Надалі залишається правило, згідно з яким, чим пізніше пенсіонер за умови досягнення пенсійного віку та достатнього стажу, вийде на заслужений відпочинок, тим вищим буде розмір його виплати у майбутньому.

Раніше ми розповідали, яка професія дає право на виплату на заслуженому відпочинку у щонайменше 50% від заробітної плати. Як відомо, розмір пенсійних виплат у більшості громадян не перевищує 30% від доходу.

Ще ми писали, що попри масштабну індексацію у березні, це особливо не вплине на розмір пенсій більшості громадян. Річ у тім, що осучасненню піддягатиме тільки основна частина пенсійної виплати без надбавок.