ФЛП и пенсия в 2025 году — что нужно знать

Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

Физические лица-предприниматели (ФЛП) в Украине могут выходить на пенсию на общих условиях, то есть по достижении 60, 64 или 65 лет и с соответствующим страховым стажем. Однако каким будет размер будущих выплат — зависит от предпринимателей.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает какие существуют нюансы, относительно назначений пенсий предпринимателям.

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Как пишет издание "На пенсии", во время предпринимательской деятельности ФЛП оплачивают Единый социальный взнос (ЕСВ). У предприниматей, которые не делают взносы, не растет страховой стаж.

При этом чаще всего предприниматели делают минимальные взносы, чем негативно влияют на:

коэффициент зарплаты;

общий размер пенсии.

Поэтому, если предприниматели будут платить минимальные взносы, то после выхода на пенсию рискуют получить самые низкие выплаты. Все из-за недостаточного количества стажа и малого официального дохода.

Что еще стоит знать

В январе 2025 года некоторые украинцы получат от ПФУ доплаты к пенсиям. Так, дополнительные 570 грн начислят гражданам, которым исполнилось 80 лет и больше. Главное условие — общий размер суммарной ежемесячной пенсии не может быть выше 10,34 тыс. грн.

Ранее мы рассказывали, что весной этого года в Украине состоится индексация пенсий. Уже известно, каким будет коэффициент индексации.

Также мы писали, какими будут налоги для предпринимателей в 2025 году. Бизнесу придется отдавать больше средств государству по одной причине.