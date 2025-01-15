ФЛП и пенсия в 2025 году — что нужно знать

Пенсии для ФЛП в Украине — как получить в 2025 году
Физические лица-предприниматели (ФЛП) в Украине могут выходить на пенсию на общих условиях, то есть по достижении 60, 64 или 65 лет и с соответствующим страховым стажем. Однако каким будет размер будущих выплат — зависит от предпринимателей.
Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает какие существуют нюансы, относительно назначений пенсий предпринимателям.
Пенсия для ФЛП - что нужно знать
Как пишет издание "На пенсии", во время предпринимательской деятельности ФЛП оплачивают Единый социальный взнос (ЕСВ). У предприниматей, которые не делают взносы, не растет страховой стаж.
При этом чаще всего предприниматели делают минимальные взносы, чем негативно влияют на:
- коэффициент зарплаты;
- общий размер пенсии.
Поэтому, если предприниматели будут платить минимальные взносы, то после выхода на пенсию рискуют получить самые низкие выплаты. Все из-за недостаточного количества стажа и малого официального дохода.
Что еще стоит знать
В январе 2025 года некоторые украинцы получат от ПФУ доплаты к пенсиям. Так, дополнительные 570 грн начислят гражданам, которым исполнилось 80 лет и больше. Главное условие — общий размер суммарной ежемесячной пенсии не может быть выше 10,34 тыс. грн.
Ранее мы рассказывали, что весной этого года в Украине состоится индексация пенсий. Уже известно, каким будет коэффициент индексации.
Также мы писали, какими будут налоги для предпринимателей в 2025 году. Бизнесу придется отдавать больше средств государству по одной причине.
Читайте Новини.LIVE!