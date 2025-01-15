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Пенсії для ФОП в Україні — як отримати у 2025 році

15 січня 2025 06:10
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
ФОП і пенсія у 2025 році — що треба знати
Гроші в гаманці. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Фізичні особи-підприємці (ФОП) в Україні можуть виходити на пенсію на загальних умовах, тобто після досягнення 60, 64 або 65 років та з відповідним страховим стажем. Однак яким буде розмір майбутніх виплат — залежить від підприємців.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає які існують нюанси, щодо призначень пенсій підприємцям. 

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Пенсія для ФОП — що потрібно знати

Як пише видання "На пенсії", під час підприємницької діяльності ФОПи сплачують Єдиний соціальний внесок (ЄСВ). У ФОПів, які не роблять внески, не зростає страховий стаж.

При цьому найчастіше підприємці роблять мінімальні внески, чим негативно впливають на: 

  • коефіцієнт зарплати;
  • загальний розмір пенсії.

Тому, якщо підприємці сплачуватимуть мінімальні внески, то після виходу на пенсію ризикують отримати найнижчі виплати. Усе через недостатню кількість стажу та малий офіційний дохід.

Що ще варто знати

У січні 2025 року деякі українці отримають від ПФУ доплати до пенсій. Так, додаткові 570 грн нарахують громадянам, яким виповнилося 80 років і більше. Головна умова — загальний розмір сумарної щомісячної пенсії не може бути вищий за 10,34 тис. грн.

Раніше ми розповідали, що навесні цього року в Україні відбудеться індексація пенсій. Вже відомо, яким буде коефіцієнт індексації.

Також ми писали, якими будуть податки для підприємців у 2025 році. Бізнесу доведеться віддавати більше коштів державі з однієї причини.

ФОП виплати пенсії податки гроші

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