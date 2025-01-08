Податки для ФОП в Україні 2025: скільки доведеться заплатити та основні зміни

Що буде з податками для ФОП у 2025 році. Графіка: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

З 2025 року в Україні запроваджуються зміни до податкового законодавства, які торкнуться фізичних осіб-підприємців. Зокрема, зміниться порядок сплати військового збору та єдиного соціального внеску. Це призведе до збільшення податкового навантаження на ФОП.

Новини.LIVE розповідають, що буде з податками для ФОП у 2025 році та скільки доведеться платити.

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Підвищення податків в Україні у 2025 році

Наприкінці листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон, спрямований на підвищення податків, який зокрема збільшує податкове навантаження на фізичних осіб-підприємців (ФОП). Спочатку планувалося підвищити відрахування у жовтні 2024 року, проте цього так і не відбулось, оскільки це передбачало б запровадження нових зборів заднім числом.

Пізніше, 25 грудня, було підписано новий закон, який відкладає підвищення податків для ФОП до 1 січня 2025 року. Основні зміни включають:

збільшення ставки військового збору;

зміна податку на прибуток для банків;

запровадження обов'язкової щомісячної звітності.

Також закон передбачає:

запровадження військового збору для платників єдиного податку з 1 січня 2025 року;

застосування ставки 1,5% на доходи за підсумками річного декларування за 2024 рік (за винятком угод із майном, здійснених у грудні 2024 року);

пільги з військового збору для ФОП на тимчасово окупованих територіях, для ФОП-військовослужбовців, а також для тих, хто перебуває на лікарняному або у відпустці, аналогічно до пільг за єдиним податком;

скасування військового збору для е-резидентів;

можливість заліку сплаченого військового збору на рахунок мінімального податкового зобов'язання.

Крім того, уряд затвердив та подав до Верховної Ради законопроєкт про Державний бюджет на 2025 рік. Згідно з текстом документа, для підприємців зупиняється право з 1 березня 2022 року та до закінчення війни, а також протягом 12 місяців після її завершення, не нараховувати, не розраховувати та не сплачувати ЄСВ за себе.

Порядок сплати єдиного соціального внеску у 2025 році

З 1 січня 2025 року військова пільга скасовується, і єдиний соціальний внесок знову стає обов'язковим для всіх фізичних осіб-підприємців, за винятком тих, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях. Для цієї категорії збережено право на звільнення від сплати та подання звітності щодо ЄСВ у 2025 році.

Головні зміни у порядку сплати єдиного соціального внеску:

мінімальна зарплата залишається на рівні 8 000 грн;

прожитковий мінімум для працездатних осіб також залишається незмінним та становить 3 028 грн;

мінімальний платіж за ЄСВ становить 1 760 грн на місяць (22% від мінімальної заробітної плати);

для підприємців із високими доходами (ФОП на загальній системі оподаткування) максимальну базу для нарахування ЄСВ збільшено до 160 000 грн. Відповідно, максимальний щомісячний внесок у 2025 році сягне 35 200 грн.

Що буде з податками для ФОП у 2025 році. Інфографіка: Новини.LIVE

Нові податки для ФОП І групи

У 2025 році підприємці першої групи сплачуватимуть єдиний податок у розмірі 302,80 гривень до 20 числа кожного місяця.

Військовий збір, що становить 10% від мінімальної заробітної плати (8 000 грн), дорівнюватиме 800 гривень на місяць і також підлягає сплаті до 20 числа.

Єдиний соціальний внесок у 2025 році, як ми писали вище, розраховується з мінімальної зарплати та становить 1 760 гривень на місяць. При оплаті ЄСВ поквартально сума за квартал становитиме 5 280 гривень.

Таким чином, загальне податкове навантаження для підприємців першої групи у 2025 році становитиме 2 862,80 грн на місяць.

Податки для ФОП І групи:

Єдиний податок: 302,80 грн (10% від прожиткового мінімуму — 3 028 грн);

Військовий збір: 800 грн (10% від мінімальної заробітної плати — 8 000 грн);

Мінімальний ЄСВ: 1 760 грн (22% від мінімальної заробітної плати);

Загальна сума податків: 2 862,80 грн.

Нові податки для ФОП II групи

ФОП другої групи у 2025 році будуть зобов'язані до 20 числа кожного місяця сплачувати 1 600 гривень єдиного податку. Крім того, вони мають вносити 800 гривень військового збору, розрахованого виходячи з 10% мінімальної заробітної плати. Також обов'язковою залишається сплата єдиного соціального внеску, який становитиме 1 760 гривень на місяць.

Таким чином, загальна сума податкового навантаження для ФОП другої групи у 2025 році становитиме 4 160 гривень на місяць.

Податки для ФОП ІI групи:

єдиний податок: 1 600 грн;

військовий збір: 800 грн (10% від мінімальної заробітної плати — 8 000 грн);

Мінімальний ЄСВ: 1 760 грн (22% від мінімальної заробітної плати);

загальна сума податків: 4 160 грн.

Нові податки для ФОП III групи

ФОП третьої групи у 2025 році сплачуватимуть 5% єдиного податку від свого доходу, а також 1% від доходу як військовий збір. Крім того, обов'язковим залишається єдиний соціальний внесок, який становитиме 1 760 гривень на місяць.

Податки для ФОП III групи:

єдиний податок: 3% з ПДВ, 5% без ПДВ;

військовий збір: 1% від доходу;

мінімальний ЄСВ: 1 760 грн (22% від мінімальної заробітної плати).

Нові податки для ФОП IV групи та на загальній системі оподаткування

Податки для ФОП IV групи:

єдиний податок: ставка залежить від категорії земель та їх розміщення.

військовий збір: 800 грн (10% від мінімальної заробітної плати — 8 000 грн).

мінімальний ЄСВ: 1 760 грн (22% від мінімальної заробітної плати).

ФОП на загальній системі оподаткування:

ЄСВ: не менше мінімального розміру — 1 760 грн;

максимальна база для ЄСВ: 160 000 грн (20 мінімальних заробітних плат);

військовий збір: 5%;

ПДФО: 18%.

Також ми писали, що з 1 січня 2025 року українські підприємці можуть зіткнутися зі штрафами до 17 тисяч гривень через нові правила використання платіжних терміналів.

Крім того, платники податків можуть скористатися правом на зменшення податкового навантаження. Це стосується загального місячного оподатковуваного доходу, отриманого у вигляді заробітної плати від компанії.