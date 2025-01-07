Динаміка закриття ФОПів у 2024 році: як нові податки вплинули на бізнес в Україні

Динаміка закриття ФОП в Україні. Графіка: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Нещодавно стало відомо, що після підписання президентом закону щодо підвищення податків в Україні почалася масова хвиля закриття фізичних осіб-підприємців. За перші шість місяців 2024 року у країні припинили свою діяльність майже 92 тисячі ФОП, що на 54% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Далі негативна тенденція лише прискорилася. Однак, ці дані можуть виглядати менш драматично, якщо враховувати кількість нових ФОП, зареєстрованих цього року.

Новини.LIVE розповідають про масове закриття ФОП в Україні та аналізують, що відбувається з бізнесом в Україні у 2024 році.

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Підвищення податків для ФОП

Наприкінці листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон про збільшення податків, який в жовтні схвалили депутати парламенту.

Документ передбачає такі зміни:

збільшення ставки військового збору з 1,5 до 5%;

запровадження військового збору у розмірі 10% від мінімальної зарплати для ФОП 1, 2 та 4 груп;

встановлення ставки 1% від доходів для ФОП 3 групи у якості військового збору;

податок у розмірі 25% від прибутку для небанківських фінансових установ (за винятком страхових компаній);

обов'язкові авансові внески для АЗС;

перехід на щомісячну звітність з ПДФО.

Проблеми спричинила дата початку дії підвищених податків. Закон, підписаний Володимиром Зеленським 28 листопада, був одразу опублікований, що означало його негайне набуття чинності. Однак його положення передбачали запровадження нових податків для ФОП заднім числом — з 1 жовтня.

Менш як за місяць президент підписав новий закон, який виправляє цю ситуацію. Згідно зі змінами, нові ставки почнуть діяти з 1 січня 2025 року замість 1 жовтня 2024 року.

Масове закриття ФОП

Втім, після набрання чинності закону про підвищення податків в Україні спостерігається масове закриття фізичних осіб-підприємців. Лише за 20 днів свою діяльність припинили 24 497 ФОП. За цей саме період відкрилося у 2,2 раза менше нових: 10 947. До порівняння, у відповідний період торік на 4 нових ФОП припадав лише 1, що закривався.

За даними українського сервісу, який надає доступ до державних даних з публічних реєстрів "Опендатабот", лише 28 листопада, у день підписання закону, закрилося 1 579 підприємців. Наступного дня 2 332. Загалом, у перші дні після ухвалення документа щодня фіксувалося понад 1 000 закриттів ФОП, що значно перевищує стандартний показник у 700 закритих бізнесів на добу.

На ці дані відреагував голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев. За його словами, у 2024 році кількість новозареєстрованих ФОП перевищує кількість закритих на 92 тисячі.

Згідно з наданою чиновником інформацією, станом на 1 грудня в Україні налічувалося 2 млн 76 тисяч активних ФОП, з яких 272,9 тисячі були зареєстровані у 2024 році. Гетьманцев зазначив, що це на 83,6 тисячі більше, ніж минулого року.

Крім того, за останні два місяці кількість нових ФОП перевищила кількість закритих: 47,7 тисячі проти 40,7 тисячі, що, на думку чиновника, свідчить про позитивну динаміку.

"Зазначені цифри не свідчать ані про економічне зростання, ані про падіння кількості підприємців. Адже, на жаль, інститут єдиного податку став інструментом не розвитку підприємництва, а ухилення від оподаткування великого і середнього бізнесу", — заявив Гетманцев.

Як і чому закриваються ФОП в Україні. Інфографіка: Новини.LIVE

Що відубвається з бізнесом в Україні

За даними порталу YouControl.Market, що надає актуальну інформацію про більш ніж 7 мільйонів компаній та ФОП в Україні, за перші шість місяців 2024 року в країні припинили діяльність майже 92 тисяч ФОП. Це на 54% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Найбільше закриття зафіксовано в таких секторах:

роздрібна торгівля — понад 29 тисяч закритих ФОП (+44,8% до минулого року);

інформаційні технології — майже 16 тисяч (+65,9%);

інші послуги — 9,7 тисячі (+60,8%).

Загалом з початку 2024 року та до 17 грудня свою діяльність припинили 254 288 ФОП. Пік закриттів припав на березень — 28 690 підприємців. Сплески спостерігалися також наприкінці звітних періодів, що пояснюється прагненням підприємців мінімізувати податкові зобов'язання та спростити бухгалтерську звітність.

Втім, динаміка закриття помітно прискорилася саме у другому півріччі. Якщо за перші шість місяців 2024 року закрилося близько 92 тисяч ФОП, то у другому півріччі ця кількість досягла понад 162 тисячі, що на 76% більше.

Експерти ж закликають не сприймати такі показники надто драматично. Фінансовий аналітик YouControl Роман Корнилюк зазначив, що, хоч як це парадоксально, тренд на зростання кількості закриттів бізнесу не завжди вказує виключно на негативні тенденції в економіці країни.



"По-перше, збільшення закриття відбувається на фоні зростання кількості реєстрацій нових компаній та ФОПів, а отже — це в комплексі свідчить про активізацію ділового життя на третій рік повномасштабної війни. По-друге, у 2022 році й частково 2023 році власникам і ФОПам часто було не до того, щоб юридично оформлювати закриття свого бізнесу, навіть якщо де-факто бізнес-активність згорталася. Відтак частина запитів на закриття і припинення у 2024 році — це "відкладений попит" на юридичне оформлення припинення бізнесу, який насправді виник раніше", — наголосив експерт.

За словами ж Данила Гетьманцева, на український бізнес значно вплинуло збільшення мінімальної заробітної плати, що підвищило фінансове навантаження на роботодавців та ФОП, які вимушені збільшити витрати на персонал. Крім того, зростання витрат, зокрема цін на електроенергію, також стало одним із факторів, що сприяють закриттю підприємств.

"Ну і взагалі треба розуміти, що таке вести бізнес в умовах, приміром, Харкова, Херсона, Дніпра, Запоріжжя, під ледь не щоденними обстрілами", — додав чиновник.

Втім за опитуванням "Опендатабот", в якому взяли участь близько 32 тисяч респондентів, 27% ФОП планують закритися найближчим часом. Основною причиною такого рішення для більшості, а саме 62% стало різке збільшення податкового навантаження. Ще 19% припиняють діяльність через проблеми у бізнесі, а 1,9% пов'язали своє рішення з особистими мотивами.

Серед тих, хто планує закриття:

7% або 2 297 респондентів збираються припинити діяльність до кінця цього року;

20% або 6 324 підприємці мають намір закритися наступного року.

Варто зазначити, що нині процес закриття бізнесу ускладнений або неможливий через масштабну кібератаку проросійських хакерів на державні реєстри.

Чому закриваються ФОП:

Зростання податків — 62% (5341 респондент);

Проблеми в бізнесі — 18,8% (1619 респондентів);

Особисте рішення — 1,9% (161 респондент);

Інші причини — 14,7% (1268 респондентів);

Не відповіли на запитання — 2,7% (232 респонденти).

Найбільше опитаних підприємців працює у секторах роздрібної торгівлі (24,6%) та інформаційних технологій (21%).

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який передбачає суттєве підвищення податків для ФОП та бізнесу. Це рішення називають історичним через масштабність змін.

Крім того, в Україні буде запроваджено прогресивну шкалу оподаткування доходів фізичних осіб. За словами Данила Гетманцева, депутати розглядатимуть це питання після завершення війни.