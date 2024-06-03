Пенсии для тех, то за границей — ПФУ сделал предупреждение

Пожилая женщина. Фото: Unsplush

Украинское законодательство дает возможность гражданам, которые находятся за рубежом, докупить страховой стаж для гарантии получения выплат на заслуженном отдыхе. Такое право предоставляется вне зависимости от места пребывания.

Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Кто из беженцев может докупить стаж

Как отмечают в фонде, добровольные платежи на обязательное государственное пенсионное страхование (покупка страхового стажа) можно производить независимо от адреса проживания граждан. То есть беженцы тоже могут докупить стаж, необходимый для назначения выплат.

Основные условия для участия в программе:

реестр застрахованных лиц Госреестра общеобязательного госсоциального страхования должен содержать данные по гражданину, в пользу которого вносится взнос;

гражданин не должен быть пенсионером.

Как купить страховой стаж для пенсии

Граждане могут купить страховой стаж дистанционно. Для этого следует заключить договор с Пенсионным фондом о добровольном участии в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования на портале е-услуг ПФУ. А именно:

создать и войти в личный кабинет ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), "Дія. Підпис", GOV.ID;

выбрать раздел "Коммуникация с ПФУ";

нажать пункт "Договор на добровольное участие";

выбрать "Желаю платить взносы за себя" и внести необходимую информацию;

дать согласие на обработку данных;

подписать договор е-подписью, нажав "Подписать и оплатить";

внести взнос такими способами: через сервис Portmone или платежные поручения.

Для зачисления полнолуния стажа, сумма не может быть менее 22% от минимальной заработной платы. Сейчас сумма равняется 1,76 тыс. гривен. В ПФУ отмечают, что частоту и сумму вкладов гражданин устанавливает самостоятельно. То есть может делать взносы, в зависимости от финансовых возможностей.

Что еще стоит знать

Напомним, с 1 июня в стране пересчитали пенсии украинцам, которые продолжают работать. Речь идет о тех, кто за время работы накопил дополнительно 24 месяца стажа.

Также мы писали, что представители некоторых профессий имеют право на выплату десятикратного размера пенсии в случае выхода на "заслуженный отдых". Речь идет о единовременной помощи.