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Пенсії для біженців — що робити тим, хто перебуває за кордоном

3 червня 2024 08:33
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Пенсії для тих, то за кордоном — ПФУ зробив попередження
Жінка похилого віку. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Українське законодавство дає можливість громадянам, які перебувають за кордоном, докупити страховий стаж для гарантії отримання виплат на заслуженому відпочинку. Таке право надається незалежно від місця перебування.

Про це поінформували у пресслужбі Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Хто з біженців може докупити стаж

Як зазначають у фонді, добровільні платежі на обов'язкове державне пенсійне страхування (купівля страхового стажу) можна робити незалежно від адреси проживання громадян. Тобто біженці теж можуть докупити стаж, що потрібен для призначення виплат.

Основні умови для участі у програмі:

  • реєстр застрахованих осіб Держреєстру загальнообов’язкового держсоціального страхування повинен містити дані щодо громадянина, на користь якого вноситься внесок;
  • громадянин не повинен бути пенсіонером.

Як купити страховий стаж для пенсії

Громадяни можуть купити страховий стаж дистанційно. Для цього треба укласти договір з Пенсійним фондом про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування на порталі е-послуг ПФУ. А саме:

  • створити та увійти в особистий кабінет ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), "Дія.Підпису", GOV.ID;
  • обрати розділ "Комунікація з ПФУ";
  • натиснути пункт "Договір на добровільну участь";
  • обрати "Бажаю платити внески за себе" та внести необхідну інформацію;
  • дати згоду на оброблення даних;
  • підписати договір е-підписом, натиснувши "Підписати та сплатити";
  • зробити внесок у такі способи: через сервіс Portmone чи платіжні доручення.

Для зарахування повного місяця стажу, сума не може бути меншою за 22% від мінімальної заробітної плати. Зараз сума дорівнює 1,76 тис. гривень. У ПФУ зауважують, що частоту та суму внесків громадянин встановлює самостійно. Тобто може робити внески залежно від фінансових можливостей.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з 1 червня в країні перерахували пенсії тим українцям, які продовжують працювати. Йдеться про тих, хто за час роботи накопичив додатково 24 місяці стажу.

Також ми писали, що представники певних професій мають право на виплату десятикратного розміру пенсії у разі виходу на "заслужений відпочинок". Йдеться про одноразову допомогу.

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