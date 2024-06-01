Перерахунок пенсії з 1 червня — як змінилися виплати

Літня жінка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

З 1 червня в Україні перерахували пенсії тим українцям, які продовжують працювати і за час роботи накопичили додатково 24 місяці стажу. Тобто, якщо ви продовжили працювати після призначення пенсії, ваш стаж щомісяця збільшується. Через два роки вашу пенсію мають перерахувати, враховуючи новий, збільшений стаж.

Про це йдеться у матеріалі OBOZ.UA.

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Як відбувається перерахунок пенсії

Важливо зазначити, що 24 місяці додаткового стажу повинні бути накопичені до квітня. Наразі Пенсійний фонд України не повідомляє, скільки пенсіонерів отримають надбавку до пенсії. Проте відомо, що в Україні працюють 2,7 мільйона пенсіонерів, і лише частина з них вже має 24 місяці додаткового стажу.

Цікава особливість перерахунку полягає в тому, що його проводять заднім числом. Тобто пенсію підвищують з квітня, але виплати за новими розрахунками починаються лише з червня. Це зумовлено затримкою у надходженні статистичних даних: Пенсійний фонд України отримує дані за квітень тільки наприкінці травня.

Як зміняться пенсії у червні

У червні пенсіонери отримають вже підвищену пенсію, а також компенсацію за квітень і травень. Наприклад, якщо у вас було 35 років стажу і розрахунковий розмір пенсії складав 7 тис. грн, то після підвищення вона становитиме 7,4 тис. грн. Крім того, ви отримаєте додатково 800 грн за квітень і травень. Якщо ваша пенсія з 35 роками стажу становить 10 тис. грн, то після підвищення вона збільшиться до 10 тис. 571 грн, і ще 1 142 грн ви отримаєте за квітень і травень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з 1 червня 2024 року деякі українці отримають більший розмір пенсії, а частині громадян нададуть фінансову допомогу від ООН. Деякі українці залишаться без виплат.

Ми також писали, що українським громадянам, яким не вистачає страхового стажу для отримання майбутньої пенсії, можна його купити. У 2024 році це можна робити в онлайн-режимі, а розмір мінімального внеску змінився.