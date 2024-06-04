Пенсии в Украине — какие преимущества имеют бывшие госслужащие

Люди пенсионного возраста. Фото: Freepik

Пенсия для государственных служащих рассчитывается по особой системе. В связи с этим их выплаты больше обычных пенсий.

Об этом сообщает издание 24tv.ua.

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Особенности расчета пенсии госслужащих

Как отмечается, пенсию для госслужащих рассчитывают как часть определенного размера от бывшей заработной платы. Ранее речь шла о 90% от суммы зарплаты, а в 2024 году — 60%.

В то же время пенсии остальных граждан определяют по другой системе расчета. Согласно ей, учитывается не только заработная плата, но и полученный страховой стаж.

По словам эксперта по вопросам пенсионного обеспечения Сергея Коробкина, простые пенсии по возрасту назначают в зависимости от количества стажа.

"Например, обычные пенсии по возрасту назначаются так — сколько у человека стажа, такой процент зарплаты. То есть, если у вас 30 лет общего стажа, то пенсия будет составлять 30% от вашей зарплаты", — уточнил он.

Учитывая это, чтобы пенсия простых граждан приблизилась по размеру к выплате госслужащего, то есть 60% от суммы зарплаты, придется работать вдвое больше — 60 лет. Однако, кроме стажа, человек должен иметь еще и большую заработную плату.

Осовременивание пенсий в 2024 году

Весной этого года гражданам, в том числе и госслужащим, осовременили пенсионные выплаты. В рамках индексации выплаты граждан выросли максимально почти на 1,5 тыс. гривен, минимально — на 100 гривен.

По объему выплаты у пенсионеров сейчас в Украине таковы:

26,84% получают пенсию менее 3 тыс. гривен;

17,27% — от 3 тыс. до 4 тыс. гривен;

18,61% — от 4 тыс. до 5 тыс. гривен;

25,22% — от 5 тыс. до 10 тыс. гривен;

12,06% — от 10 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцам следует готовиться к тому, чтобы работать, пока это будет возможно физически, и откладывать на старость. Государство гарантирует выплаты пожилым людям по солидарной пенсионной системе, но эти суммы будут небольшими.

Мы также писали, что гражданам, которым не хватает страхового стажа для получения будущей пенсии, его можно купить. В 2024 году это можно делать в онлайн-режиме, а размер минимального взноса изменился.