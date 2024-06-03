Перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак закликала українців збирати гроші на пенсію та працювати до старості

Пенсійне посвідчення та гроші. Фото: Photostock

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

У Міністерстві соціальної політики рекомендували українцям самостійно заробляти та відкладати гроші на пенсію, а також готуватися працювати якомога довше. Через демографічні проблеми у майбутньому пенсійні виплати можуть бути невисокими.

Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" розповіла заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак.

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Заступник міністра соціальної політики Дарина Марчак заявила, що через демографічну ситуацію держава вже зараз не може забезпечувати громадян високими соціальними виплатами. У зв'язку з цим українцям, які бажають мати стабільну фінансову підтримку на старості, слід починати відкладати гроші на пенсію і бути готовими працювати якомога довше.

Вона запевнила, що держава продовжуватиме виплачувати пенсії за солідарною системою, проте розміри цих виплат будуть невеликими. Тому варто звернути увагу на досвід європейських країн, де пенсіонери часто живуть у достатку завдяки своїм особистим накопиченням.

"Солідарні пенсії будуть, це гарантія від держави. Але солідарні пенсії зазвичай у європейських країнах — це мінімальна гарантія, а якщо людина хоче собі високу пенсію, то вона здійснює накопичення під час життя", — сказала заступниця міністра.

Вона пояснила, чому ситуація з пенсійними виплатами в Україні перебуває у такому нестабільному становищі. За словами Марчак, причина полягає у демографічних проблемах.

"В Україні ми маємо побудувати три елементи пенсійної системи: солідарні пенсії вже є... Крім того, нам треба розпочинати роботу над запровадженням загальнообов'язкової накопичувальної пенсійної системи, бо демографічна ситуація у нас уже зараз дуже критична. У нас сьогодні один платник податків забезпечує пенсію для одного пенсіонера", — заявила Марчак.

Також вона додала, що громадянам потрібно вже зараз починати відкладати гроші на свій рахунок і бути готовими працювати якнайдовше, виходячи на пенсію лише тоді, коли не буде фізичної можливості для самозабезпечення.

Нагадаємо, ми писали, як отримати пенсії для біженців тим, хто перебуває за кордоном. Українське законодавство дає можливість громадянам, які перебувають за кордоном, докупити страховий стаж для гарантії отримання виплат на заслуженому відпочинку.

Також ми зазначали, що представники певних професій мають право на виплату десятикратного розміру пенсії у разі виходу на "заслужений відпочинок". Йдеться про одноразову допомогу.