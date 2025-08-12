Пенсии в 2025 году — какие размеры выплат предусмотрены чернобыльцам

Мужчина пожилого возраста. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В 2025 году в Украине в результате перерасчета изменился размер пенсий в связи инвалидностью из-за Чернобыльской катастрофы. Такие выплаты привязаны к показателям средней заработной платы в стране.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Правила начисления чернобыльских пенсий

Весной специалисты ПФУ осуществили перерасчет пенсий чернобыльцев, исходя из средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой были уплачены страховые взносы и которую учитывают для исчисления пенсии за предыдущий год.

Согласно постановлению правления по определению среднего дохода в Украине, показатель за 2024 год составил 17,48 тыс. грн.

Вопрос размера выплат прописан в законе № 1584-ІХ "О внесении изменений в закон Украины О статусе и соцзащите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы относительно повышения уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц для лиц из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, в отношении которых установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой".

Согласно ему, участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС предусмотрены следующие минимальные размеры пенсий в виде процента от размера средней зарплаты в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которую учитывают для определения пенсии:

лица с инвалидностью первой группы — на уровне 100%;

лица с инвалидностью второй группы — 80%;

лица с инвалидностью третьей группы — 60%.

Речь идет о минимальных пенсионных выплатах с учетом доплат, надбавок, повышений, дополнительных пенсионных выплат, денежной помощи, сумм индексации и компенсаций.

Какие размеры пенсий в 2025 году

Учитывая указанную минимальную пенсионную выплату для участников ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, размер выплат в 2025 году равен:

первая группа инвалидности — 17 486 грн;

вторая группа инвалидности — 13 989 грн;

третья группа инвалидности — 10 491 грн.

Согласно постановлению правительства №1210 "О повышении уровня соцзащиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы", лицам с инвалидностью из числа участников ликвидации аварии на ЧАЭС должны исчислять пенсию из зарплаты, определенной из пятикратной суммы минимальной зарплаты, предусмотренной законом на январь соответствующего года.

Среднемесячный коэффициент зарплаты, учитываемый при исчислении пенсии для этой категории граждан составляет:

2,28747 = 8000 грн (минимальная заработная на 1 января) х 5: 17486 грн (средняя зарплата за 2024 год).

Учитывая это, назначение пенсионных выплат по обращениям от лиц с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС происходит с применением коэффициента 2,287.

Соответствующие изменения также касаются лиц, у которых есть связь инвалидности с участием в ликвидации других ядерных аварий и их последствий (ядерные испытания, военные учения с применением ядерного оружия, сборка ядерных зарядов и осуществление регламентных работ).

