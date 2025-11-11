Пенсии для военных с инвалидностью — особенности в переназначении выплат

Украинские военные. Фото: Вооруженные силы Украины

В Украине военнослужащие, имеющие статус лица с инвалидностью, наделены правом при определенных условиях не проходить повторное медицинское оценивание. Таким бойцам могут продолжать начисление пенсионных выплат автоматически.

Об этом рассказывают со ссылкой на информацию Министерства здравоохранения.

Право на начисление пенсий для военных с инвалидностью

По информации ведомства, военнослужащие, которым установлена инвалидность, имеют право на продолжение начисления пенсий независимо от повторного медосмотра, если в дальнейшем находятся на военной службе.

В Минздраве уточняют, что выплаты могут сохраняться как во время службы, так и в течение 60 дней после увольнения или до даты проведения осмотра.

Это предусмотрено п. 146.1 разд. XV закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и правительственным постановлением №1338 от 15 ноября 2024 года.

Пенсионные выплаты по инвалидности для военных будут в дальнейшем выплачиваться:

на все время несения военной службы;

в течение 60 дней после факта увольнения с военной службы;

до даты осуществления медосмотра, если происходит раньше.

В ведомстве отмечают, что для действующих бойцов прохождение повторного оценивания во время военной службы не является обязательным. Его можно проводить только в случае желания самого гражданина или при наличии определенных оснований. Если военный продолжает нести службу, то выплата пенсий должна происходить непрерывно, даже если срок предыдущего осмотра подошел к концу.

Решение о пролонгации выплаты пенсии будет приниматься, учитывая имеющуюся информацию в реестре застрахованных лиц Госреестра общеобязательного государственного соцстрахования.



В реестре содержатся такие данные, на которые ПФУ будет опираться при принятии решений о продлении или пересмотре выплат:

информация о факте прохождения военной службы;

наличие у военного статуса инвалидности;

дата проведения/отсутствие оценки повседневного функционирования.

Другие нюансы пересмотра размера пенсий военным

В случае осуществления повторного медосмотра и установления другой группы или подгруппы инвалидности, размер пенсионной выплаты должен пересматриваться с даты изменения группы инвалидности. Соответствующий перерасчет должен осуществляться с месяца, следующего за месяцем, когда Пенсионный фонд получил информацию об изменении группы инвалидности.

При условии установления инвалидности низшей группы — пенсию будут выплачивать по предыдущей группе до конца месяца, в котором была изменена группа инвалидности.

Ранее мы писали, что статус УБД наделяет своих владельцев правом на ряд соцльгот, компенсаций. Также благодаря ему граждане смогут рассчитывать на больший размер пенсии.

Также мы рассказывали, на какие пенсионные выплаты смогут рассчитывать бывшие военнослужащие. Размер пенсии такой категории граждан исчисляется по-особенному и зависит от того, сколько лет было посвящено службе.