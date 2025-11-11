Відео
Україна
Відео

Пенсії бійців з інвалідністю — коли продовжують автоматично

Пенсії бійців з інвалідністю — коли продовжують автоматично

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 06:10
Оновлено: 10:03
Пенсії для військових з інвалідністю — особливості у перепризначенні виплат
Українські військові. Фото: Збройні сили України

В Україні військовослужбовці, які мають статус особи з інвалідністю, наділені правом за певних умов не проходити повторне медичне оцінювання. Таким бійцям можуть продовжувати нарахування пенсійних виплат автоматично.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію Міністерства охорони здоров'я. 

Читайте також:

Право на нарахування пенсій для військових з інвалідністю

За інформацією відомства, військовослужбовці, яким встановлена інвалідність, мають право на продовження нарахування пенсій незалежно від повторного медогляду, якщо надалі перебувають на військовій службі.

У МОЗ уточнюють, що виплати можуть зберігатися як під час служби, так і упродовж 60 днів після звільнення чи до дати здійснення огляду.

Це передбачено п. 146.1 розд. XV закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" та урядовою постановою №1338 від 15 листопада 2024 року.

Пенсійні виплати з інвалідності для військових будуть надалі виплачуватися:

  • на весь час несення військової служби;
  • упродовж 60 днів після факту звільнення з військової служби; 
  • до дати здійснення медогляду, якщо відбувається раніше.

У відомстві зауважують, що для чинних бійців проходження повторного оцінювання під час військової служби не є обов’язковим. Його можна проводити тільки у випадку бажання самого громадянина чи за наявності визначених підстав. Якщо військовий продовжує нести службу, то виплата пенсій має відбуватися безперервно, навіть якщо термін попереднього огляду добіг кінця.

Рішення про пролонгування виплати пенсії буде ухвалюватися, враховуючи наявну інформацію в реєстрі застрахованих осіб Держреєстру загальнообов’язкового державного соцстрахування.
 
У реєстрі містяться такі дані, на які ПФУ буде спиратися під час ухвалення рішень про продовження або перегляду виплат:

  • інформація про факт проходження військової служби;
  • наявність у військового статусу інвалідності; 
  • дата проведення/відсутність оцінювання повсякденного функціонування.

Інші нюанси перегляду розміру пенсій військовим

У разі здійснення повторного медогляду та встановлення іншої групи чи підгрупи інвалідності, розмір пенсійної виплати має переглядатися з дати зміни групи інвалідності. Відповідний перерахунок повинен здійснюватися з місяця, що йде наступним за місяцем, коли Пенсійний фонд отримав інформацію про зміну групи інвалідності.

За умови встановлення інвалідності нижчої групи — пенсію виплачуватимуть за попередньою групою до кінця місяця, в якому була змінена група інвалідності.

Раніше ми писали, що статус УБД наділяє своїх власників правом на низку соцпільг, компенсацій. Також завдяки йому громадяни зможуть розраховувати на більший розмір пенсії. 

Також ми розповідали, на які пенсійні виплати зможуть розраховувати колишні військовослужбовці. Розмір пенсії такої категорії громадян обчислюється по-особливому і залежить від того, скільки років було присвячено службі.  

виплати ЗСУ пенсії військові інвалідність
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
